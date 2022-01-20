В этом году в Казани начнется строительство нового СИЗО на тысячу мест

В 2022 году в Казани начнется строительство нового следственного изолятора на 1000 мест. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

Строительство нового СИЗО планируется по Федеральной целевой программе «Развитие уголовноисполнительной системы (2018-2026 годы)».

«На сегодняшний день получено положительное заключение Главгосэкспертизы на проектную и сметную документацию. Данный объект позволит решить в ближайшем будущем проблему перелимита в следственных изоляторах УФСИН России по Республике Татарстан», – отметил спикер.