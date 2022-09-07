Казанский военный госпиталь готов принять военнослужащих, раненых в СВО
В новом Казанском военном госпитале готовы принимать военных, которые получили ранения в зонах боевых действий на Украине. Об этом на открытии рассказал начальник госпиталя Центрального военного округа в Казани Дамир Ижбердеев.
«Мы готовы работать с участниками СВО, которые будут проходить в госпитале долечивание, дальнейшую реабилитацию до полного восстановления. Будем помогать им в дальнейшем вернуться в строй», – отметил Дамир Ижбердеев.
Госпиталь будет работать для военных и их семей, а также для военных пенсионеров и ветеранов.
Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Казани Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов открыли новый военный госпиталь.