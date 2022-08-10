Стала известна дата открытия нового приемно-диагностического отделения в Нижнекамске

Приемно-диагностическое отделение Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы будет сдано к 1 сентябрю. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«В этом году мы строим приемно-диагностическое отделение, это финансово-емкий объект. При поддержке „Татнефти“ и республики медучреждение будет сдано к 1 сентябрю», — сказал руководитель исполкома.

Муллин уточнил, что в области здравоохранения в Нижнекамском муниципальном районе на реконструкцию и обновление медицинских учреждений требуется около 8,5 млрд рублей.

После ввода здания в эксплуатацию здесь начнет функционировать центр экстренной и неотложной помощи. Все необходимые диагностические и лечебные службы разместятся в одном здании. По плану, на первом этаже здания будет находиться приемное отделение, оно будет оснащено противошоковой операционной, перевязочными, смотровыми и диагностическими кабинетами. Этажами выше разместятся травматологическое отделение, кардиологическое отделение с кардиореанимацией, первичный сосудистый центр, терапевтическое, реанимационное и гинекологическое отделения.