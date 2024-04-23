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Происшествия 23 апреля 2024 11:17

Ново-Савиновский суд Казани выдворил из страны более 20 незаконно работавших мигрантов

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В минувшую пятницу в Татарстане сотрудники внутренних органов провели рейды по выявлению незаконных мигрантов. В Ново-Савиновский суд Казани поступило 26 материалов в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана о незаконной трудовой деятельности в РФ.

«По итогу рассмотрения материалов 22 нарушителя со штрафом выдворили из страны. Четверым суд назначил штраф без выдворения», – сообщили в пресс-службе суда.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рядом с «Ривьерой» в Казани за различные нарушения миграционного законодательства задержали порядка 200 иностранцев.

#нелегальные мигранты
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