Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ново-Савиновский суд Казани выдворил из страны более 20 незаконно работавших мигрантов
В минувшую пятницу в Татарстане сотрудники внутренних органов провели рейды по выявлению незаконных мигрантов. В Ново-Савиновский суд Казани поступило 26 материалов в отношении граждан Узбекистана и Таджикистана о незаконной трудовой деятельности в РФ.
«По итогу рассмотрения материалов 22 нарушителя со штрафом выдворили из страны. Четверым суд назначил штраф без выдворения», – сообщили в пресс-службе суда.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что рядом с «Ривьерой» в Казани за различные нарушения миграционного законодательства задержали порядка 200 иностранцев.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников