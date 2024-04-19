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В Казани у «Ривьеры» полицейские задержали порядка 200 мигрантов-нарушителей
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Рядом с «Ривьерой» в Казани за различные нарушения миграционного законодательства задержали порядка 200 иностранцев.
Как стало известно «Татар-информу», сейчас их всех везут в суд, где по каждому будет приниматься решение.
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