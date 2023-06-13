Новинкой праздника «Гырон быдтон-2023» станет республиканский конкурс удмуртских семей

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Впервые в этом году в рамках национального праздника «Гырон быдтон» в Кукморском районе Татарстана состоится республиканский конкурс удмуртских семей «Шудо-буро удмурт семья». Праздник пройдет в селе Нырья 17 июня. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила замруководителя исполкома Кукморского района по соцвопросам Айгуль Ахметшина.

«Если до этого в конкурсе „Чеберина и Батыр“ мы выбирали самую яркую удмуртскую красавицу и самого красивого молодца, то в этом году на малой сцене будет проходить конкурс удмуртских семей», — рассказала спикер.

В конкурсе примут участие представители разных районов республики, а также Набережных Челнов. Всего будут соревноваться пять семей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Гырон быдтон в Кукморском районе ожидают визит Раиса РТ Рустама Минниханова и более 3 тыс. гостей.