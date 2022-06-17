Новичок «Рубина» Иванов: «Изменился ли Слуцкий? Поправился немного, волосы отрастил»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов по окончании открытой тренировки казанской команды рассказал о переходе, а также адаптации в клубе.

«Говорят, дважды в одну реку не войти, но я вот ворвался. Ощущения после перехода в "Рубин" максимально позитивные. Хотелось бы за год выбраться в РПЛ. Однако мы предполагаем, а бог располагает. Были ли у меня варианты в РПЛ? Да, конечно, но третий год подряд биться за выживание в РПЛ — в психбольницу попал бы», — заявил журналистам Иванов.

Кроме того, футболист рассказал о том, как со времен совместной работы в сборной России изменился главный тренер команды Леонид Слуцкий.

«Да, мы работали с ним в Самаре и в сборной, лучше бы не работал (смеется). Насколько он изменился? Почти не изменился. Поправился только немного и волосы отрастил», — подчеркнул Иванов.

Напомним, сегодня, 17 июня, «Рубин» провел открытую тренировку для прессы.

Ранее «Рубин» опубликовал планы на летний подготовительный период к новому сезону ФНЛ: команда проведет пять контрольных матчей.