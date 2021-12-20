Новичок «Ак Барса» Демерс: «Мне понравился подход Квартальнова к хоккею»

Новичок казанского «Ак Барса» Джейсон Демерс прокомментировал свой переход в казанский клуб. Он признался клубной пресс-службе, что принял предложение казанцев по совету земляка, форварда «Ак Барса» Джордана Уила.

«Предложение от "Ак Барса" поступило во время выступления за сборную Канады на Кубке Первого канала. Я много говорил с Джорданом Уилом, он рассказал очень много хорошего, и убедил, что Казань – отличное место для карьеры. Потом я общался с главным тренером, и мне очень понравился его подход к хоккею, решение подписать контракт было несложным».

Канадец пояснил, что ему подходит игровой стиль новой команды. «Мне понравился европейский хоккей, матч Россия – Канада был похож на плей-офф. Команды очень плотно обороняются, у игроков много мастерства, мне подходит такой стиль. Я могу играть в обороне и атаке, готов показывать силовой хоккей, выходить в меньшинстве и большинстве».

Демер вспомнил, как играл вместе с Даниилом Тарасовым в НХЛ, что знаком с двумя легионерами казанцев. «В "Ак Барсе" я уже знаю Стивена Кэмпфера, Марка Барберио, с Даниилом Тарасовым играли вместе в Сан-Хосе, выходил против Александра Бурмистрова. Надеюсь, что смогу сыграть за «Ак Барс» сразу после Кубка Шпенглера».