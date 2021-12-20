«Ак Барс» подписал контракт с канадским защитником Демерсом

Сегодня казанский «Ак Барс» подписал контракт до конца сезона с канадским защитником Джейсоном Демерсом. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

В прошлом сезоне Демерс выступал в НХЛ за «Аризона Койотис». В регулярном чемпионате он провёл 41 матч, сделав 4 передачи при показателе полезности «-4». В текущем сезоне выходил на лёд в составе сборной Канады на Кубке Первого канала вместе с нынешним одноклубником по «Ак Барсу» нападающим Джорданом Уилом.

Генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин подчеркнул большой опыт канадского защитника и его универсализм.

«Демерс — опытнейший защитник, провел более 700 матчей на высшем уровне, проявлял себя во всех командах. Это двусторонний игрок, он может пойти в атаку, но больше cклонен к защите, добавит жесткости всей линии. Мы рассчитываем на его помощь при игре в меньшинстве, обороне пятака и переходе из своей зоны в атаку» - признался Валиуллин.