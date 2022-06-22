Новички «Рубина» Зотов и Фамейе попали в список лучших футболистов прошлого сезона ФНЛ

Новички «Рубина» Александр Зотов и Джоэль Фамейе попали в список лучших футболистов сезона 2021/22 Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Так, Зотов был выбран президиумом лиги, как лучший полузащитник чемпионата. На счету 31-летнего воспитанника «Спартака» 4 гола и 8 результативных передач за «Енисей».

В свою очередь, ганский форвард Фамейе стал лучшим легионером минувшего сезона ФНЛ. 25-летний нападающий отметился 14 голами и 6 результативными передачами в 26 играх за «Оренбург».

Напомним, в это межсезонье казанский клуб уже подписал контракты сразу с семью новичками: Валерием Чуперкой, Александром Зотовым, Дмитрием Кабутовым, Олегом Ивановым, Артемом Поповым, Джоэлем Фамейе и Александром Мартыновичем.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором подвела персональные итоги дебютного матчу казанского клуба после вылета в ФНЛ.