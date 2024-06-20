Новенький iPhone и путевки за рубеж: снизит ли рухнувший доллар цены на товары в России

После введения санкций в отношении Мосбиржи курс иностранных валют стремительно падает Фото: © Владимир Астапкович / «Татар-информ»

Доллар и евро упали почти на 7 рублей

После введения санкций в отношении Мосбиржи курс иностранных валют стремительно падает. Накануне ЦБ опубликовал данные о стоимости доллара и евро на 20 июня: 82,6 рубля за доллар (минус 6,5 рубля с момента прекращения торгов на бирже 11 июня), евро – 89 рублей (минус 6,6 рубля).

Почему американские санкции неожиданно для всех обрушили доллар, а не рубль, «Татар-информ» писал накануне.

Возникает вопрос, а как к текущей ситуации будут подстраиваться туроператоры, отправляющие россиян за границу, продавцы импортной техники и что будет с валютным курсом в банках. Реально ли сэкономить, воспользовавшись нестабильностью доллара, или не стоит ждать чудес?

У туроператоров свой курс валют на каждый день

Для начала напомним, в чем разница между туроператорами и турагентами. Туроператоры (например, «Анекс Тур», «Корал Тревел», «Тезтур», «Интурист», «Пегас Туристик») формируют пакетный продукт, а турагенты, как посредники, уже реализуют их туристам.

Каждый туроператор устанавливает свой курс валют на каждый день, кроме выходных и праздников. Найти их можно в открытом доступе. По опыту владелицы турагентства Royal Voyage Алии Салахутдиновой, курсы туроператоров всегда отличаются от официального на сайте ЦБ – где-то на 3-5%.

Туроператоры не упустят своего шанса, будут поднимать цены параллельно с падением курса валют, чтобы минимизировать риски Фото: © «Татар-информ»

У обывателей может сложиться ощущение, что доллар пошел вниз, значит, и путевки за границу станут доступнее. Но не тут-то было. Турпутевки подорожали, и вот почему.

«Несмотря на то что курс падал, многие туроператоры, зная, что заграничные туры привязаны к курсу, начали повышать стоимость тура в валюте, поэтому и в рублях он стал стоить дороже. Поэтому вчера мы торопили туристов, чтобы они бронировали, вносили предоплату в 50% и наблюдали дальше, что будет с курсом», – объяснила «Татар-информу» Алия Салахутдинова.

В принципе, если курс падает, то по забронированным, частично оплаченным турам остаток стоимости будет снижаться. Собеседница «Татар-информа» привела в пример своих туристов, которые бронировали зимой путевку за 350 тыс. рублей, доплатили за нее сейчас по снизившемуся курсу, и в итоге у них общая стоимость тура снизилась до 337 тыс. рублей.

А как быть сейчас? Есть смысл забронировать тур и внести предоплату в надежде, что курс доллара продолжит снижаться. Но еще накануне мы писали, что никто не берется делать даже краткосрочные прогнозы курсы валют, поэтому непонятно, как долго будет падать доллар.

С вопросом о дешевых турах мы обратились к президенту Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамилю Мифтахову. Услышав его, он только рассмеялся.

«Сейчас горячий сезон, стоимость турпутевок будет только расти. Не получится никого обмануть, туроператоры все бизнесмены, имеют опыт работы на внешнеэкономическом рынке, поэтому не стоит ждать чудес», – сказал Мифтахов «Татар-информу».

По его мнению, все эти качели с ценой за доллар будут длиться еще недели две, а туроператоры не упустят своего шанса, будут поднимать цены параллельно с падением курса валют, чтобы минимизировать риски.

«Текущий период – хорошее время, чтобы приобретать технику, она стала доступнее. Сейчас самые низкие цены, которые были за весь период продаж» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хорошее время для покупки iPhone или PlayStation

Несмотря на то что популярные бренды техники типа Apple и Dyson ушли из России, эту продукцию можно купить, не уезжая за границу. Спасибо за это параллельному импорту. «Татар-информ» пообщался на тему падающего курса доллара с Арсланом Сулеймановым. Он владелец казанского магазина техники, где продают продукцию ушедших из России брендов Apple, Dyson, Sony, Marshall.

«У нас изначально политика, что цены меняются каждый день, потому что мы сильно завязаны на курсе доллара», – сказал Сулейманов.

В бизнесе его команда ориентируется на криптодоллар USDT. Это криптовалюта, курс которой привязан к доллару США. Один USDT примерно равен одному доллару. Криптодоллар начал падать с 14 июня, но уже начал подниматься. Курс на сегодня – 85,4 рубля.

«В целом с середины мая цены пошли вниз. Текущий период – хорошее время, чтобы приобретать технику, она стала доступнее. Сейчас самые низкие цены, которые были за весь период продаж», – порекомендовал Сулейманов.

Владельцы бизнесов, где торгуют импортной техникой, от низкого курса доллара только выигрывают. Ведь при падении курса доллара вырастает покупательская способность, а значит, и продажи растут.

Низкий курс может принести выгоду россиянам, как в случае с покупкой техники, и импортерам, но невыгоден экспортерам и государственному бюджету Фото: © «Татар-информ»

Курс в банках будет плюс-минус, как у ЦБ

С 13 июня Центробанк определяет курс доллара и евро так: сначала банки устанавливают курс для своих расчетов, а регулятор собирает эти данные, обобщает и усредняет. Он-то и выводится на главную страничку сайта Банка России. Из-за этого просто не может сложиться такой ситуации, что в банках одна картина, а у ЦБ – кардинально другая.

«Если курс в банке будет сильно отличаться от курса в ЦБ, то потребитель уйдет в другой банк», – пояснил «Татар-информу» кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Для сравнения: доллар в Казани, по данным на 14.30, можно купить в пределах 89,2–90,6 рубля, евро: 96,4–100,4 рубля. При этом спред (разница между покупкой и продажей) достигает 10 рублей. То есть продать валюту получится существенно дешевле.

Низкий курс может принести выгоду россиянам, как в случае с покупкой техники, и импортерам, но невыгоден экспортерам и государственному бюджету. Точнее, невыгодно резкое изменение курса в любую сторону. Очевидно, что России выгодна стабилизация валютных курсов. У ЦБ единственный инструмент – продажа и покупка валюты на рынке.

«Делать это можно через крупные банки типа Сбера. Раньше это можно было через биржу, теперь через банки», – пояснил Кульбака.

Пока остается следить за турбулентностью, в которую попал доллар, и пытаться выгадать. Но желание выиграть в этой ситуации есть у многих.