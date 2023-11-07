В Ташкенте впервые состоится саммит Организации экономического сотрудничества

8-9 ноября в столице Узбекистана – Ташкенте – впервые состоится саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Об этом сообщает Генеральное консульство Республики Узбекистан в Казани.

«Узбекистан является членом организации с ноября 1992 года, однако многосторонняя встреча на высшем уровне в рамках ОЭС проводится на узбекской земле впервые в истории независимого Узбекистана и данного объединения», – отметили в консульстве.

Организация экономического сотрудничества – региональная межгосударственная организация, основанная в 1985 году в Тегеране (Иран). В настоящее время членами ОЭС являются Азербайджан, Афганистан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

В 2022 году Узбекистан впервые председательствовал в ОЭС.

В рамках ОЭС Узбекистан выступает за создание межрегиональных транзитных узлов, развитие современной транспортной и дорожной инфраструктуры, оптимизацию транспортных и транзитных тарифов, упрощение условий для международных грузовых и пассажирских перевозок и внедрение цифровизации в транспортную отрасль.

Сегодня страны ОЭС являются крупнейшими торговыми партнерами Узбекистана. По итогам 2022 года товарооборот между Узбекистаном и странами ОЭС составил 12,3 миллиарда долларов США, а за январь-июль 2023 года – 5,8 миллиарда долларов.

«Нет сомнений, что проведение очередного саммита организации в Ташкенте придаст новый импульс взаимодействию Узбекистана со странами-членами ОЭС, создаст новую основу для выработки общих подходов к решению актуальных для объединения вопросов и определит дальнейшие ключевые приоритеты организации по развитию и укреплению регионального экономического сотрудничества во благо всех народов, населяющих обширное пространство ОЭС», – сообщили в консульстве.