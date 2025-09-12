Новая «Жизель» – в Перми, а «Лебединое» – в Чебоксарах: афиши театров оперы и балета ПФО

В Нижнем Новгороде поставят балеты на музыку Хиндемита и Бетховена, в Уфе удивят публику новыми названиями, которых никогда не было в репертуаре театра, а в Перми и Чебоксарах обновляют бессмертную классику. «Татар-информ» представляет выборку самого интересного из афиш театров оперы и балета в соседних с Татарстаном регионах.





В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля творческий год стартует с повтора балета «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани поставят «Свадьбу Фигаро» Моцарта и «Золушку» Прокофьева

Оперные театры по всей стране и в Приволжском федеральном округе (ПФО) в частности либо уже открыли, либо готовятся к открытию новых сезонов. В Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, например, очередной творческий год начнется сегодня с повтора большой весенней премьеры – балета «Лебединое озеро» в постановке легендарного Владимира Васильева.

Афиша в театре имени Джалиля пока известна лишь до конца октября (и билетов на спектакли практически не осталось). Но планы на год объявлены. В декабре балетная труппа и оркестр театра, как и в прошлом году, уедут на гастроли в Китай (так что, вероятно, традиционного новогоднего марафона «Щелкунчиков» в Казани из-за этого снова не случится). В феврале и мае 2026-го – по давней традиции – пройдут Шаляпинский оперный и Нуриевский балетный фестивали «с участием солистов и дирижеров театров России и мира».

В их рамках и запланированы премьеры. Так, спустя долгое время в репертуар театра вернется комическая опера Моцарта «Свадьба Фигаро», над сценическим воплощением которой будет работать режиссер Юрий Александров. Он хорошо знаком казанской публике – ранее ставил у нас «Аиду» Верди, «Пиковую даму» Чайковского и «Сююмбике» Резеды Ахияровой. А балетной премьерой, которая, видимо, откроет в мае Нуриев-фест, неожиданно заявлена «Золушка» Прокофьева в хореографии Надежды Калининой.

Главный балетмейстер Омского музтеатра и выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова по классу Александра Полубенцева (его балеты «Дама с камелиями» и «Иакинф» давно идут в Казани) до сих пор ставила в ТАГТОиБ лишь хореографические номера в операх – в «Жизни за царя» Глинки и в «Кармен» Бизе. Но другие города – от Петрозаводска до Барнаула – она за последние почти два десятка лет бурной деятельности одарила массой своих спектаклей разных форм и жанров. Ту же «Золушку» Калинина уже выпускала – как в Омске, так и в Астане.

Кому этого мало, напомним, что в граничащих с Татарстаном регионах, точнее, их столицах – в Самаре, Уфе, Ижевске, Чебоксарах и Йошкар-Оле, – работают не менее сильные театры оперы и балета. Есть такие институции и в других субъектах ПФО, которые вообще по концентрации оперно-балетного искусства превосходят все другие федеральные округа в России. Изучив афиши, автор «Татар-информа» и телеграм-канала «БАЛЕТристика» подготовил очередной обзор самых интересных спектаклей двух «высоких жанров», которые можно будет увидеть предстоящей осенью и зимой, заранее спланировать «театральный туризм».

Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени Пушкина, опера «Кармен» Фото: operann.ru

«Есть зрительница, которая не пропустила ни одного мероприятия в театре»

Начнем, как обычно, с Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени Пушкина. 91-й сезон здесь открыли 4 сентября оперой «Кармен», заодно... отметив особенно отличившихся зрителей прошедшего сезона!

«Нашли, связались и пригласили всех, кто особо отличился в прошлом сезоне – кто купил больше всего билетов, кто чаще всего ходил на наши спектакли и концерты, кто больше всего потратил денег на билеты, кто больше всего покупал билетов на одно мероприятие… У нас, оказывается, есть даже зрительница, которая не пропустила ни одного (!) мероприятия в театре!!! Всем вручили приятные для них сюрпризы», – описал акцию директор театра Айрат Тухватуллин на своей странице во «ВКонтакте».

6 сентября стартовала и балетная труппа – со «Спартака», на показе которого присутствовал его постановщик Отар Дадишкилиани. Легендарному хореографу, фронтовику и заслуженному артисту РСФСР 23 августа исполнилось… 102 года! Главным балетмейстером тогда еще Горьковского театра имени Пушкина он был назначен в 1956-м (!), но потом надолго уехал работать в другие города – в частности, в Челябинск и в Минск. В Горький Дадишкилиани вернулся в 1976-м и до 2003-го оставался главным режиссером театра.

Кстати, ставил он в Нижнем даже «Шурале» Фарида Яруллина. Но живее всех живых из его творений оказался именно балет на музыку Арама Хачатуряна, первую сценическую версию которого, лично одобренную композитором, Дадишкилиани создал еще в 1964-м в Белоруссии. А на нижегородскую сцену перенес в 1979-м, в последний раз обновив редакцию в 2016-м.

Свою афишу Нижегородский театр открыл до конца года. В ней много повторов недавних премьер: как балетных (снова покажут «Лебединое озеро» в современной редакции Александра Сергеева, «Пиковую даму» на музыку Юрия Красавина и «Золотой ключик» Мечислава Вайнберга, хореографом которого, кстати, выступил экс-солист Казанской оперы Алессандро Каггеджи, недавно ставший премьером «Урал Балета»), так и оперных – исполнят «Золотого петушка» Римского-Корсакова, «Онегина» в постановке Сергея Новикова, «Золушку» Россини и «Сказки Гофмана» Оффенбаха.

На дополнительной площадке театра – в концертном Пакгаузе на Стрелке – с 25 сентября по 5 октября пройдет Фестиваль современной музыки, в рамках которого оркестр театра LaVoce Strumentale под управлением главного дирижера Дмитрия Синьковского исполнит в числе прочего «Ленинградскую» симфонию, а камерный оркестр «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова – камерную симфонию того же Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». Приедет в Нижний и ГАСО имени Светланова под управлением Филиппа Чижевского, чтобы сыграть редкие опусы Уствольской, Шнитке и Онеггера.

2 и 3 октября в рамках фестиваля продюсерское агентство JokerLab покажет на главной сцене театра вечер балетов L.A.D. на музыку Леонида Десятникова. Премьера этого уникального проекта состоялась в октябре 2021-го в «Урал Опере» в Екатеринбурге и была посвящена 70-летию одного из самых исполняемых современных российских классических композиторов. Хореографы Максим Петров, Максим Севагин, Андрей Кайдановский и Вячеслав Самодуров поставили для этого вечера одноактные балеты на произведения Десятникова, изначально для сцены не предназначавшиеся.

Алексей Трифонов, худрук Нижегородской Оперы с 2022-го, до переезда в Нижний 15 лет работавший директором оркестра musicAeterna, в недавнем интервью отмечал, что театр целенаправленно делает ставку «прежде всего на молодых, интересных представителей профессии» – хореографов, режиссеров, дирижеров. В этом плане перенос в Нижний проекта L.A.D. выглядит логичным шагом. В новом сезоне, по словам Трифонова, Сергей Новиков поставит в театре «Риголетто» Верди, а в конце декабря «барочное пастиччо с музыкой Вивальди, Скарлатти, Порпоры» представит художник Александра Фролова. Причем «она будет и свои костюмы делать, и декорации, и выступать в качестве режиссера».

Из балетов в новом сезоне запланированы «Демон» Хиндемита и некий спектакль на музыку Курта Вайля. А на следующий год – два названия, о существовании которых знают только музыковеды. «Но они не идут практически нигде. Это балет «Арлекин» Эрнста Теодора Амадея Гофмана и единственный балет Людвига ван Бетховена «Творение Прометея», – заявил Трифонов.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана покажет в рамках гастролей один из своих шедевров – «Красную Жизель» Фото: © Игорь Руссак / РИА Новости

«Севильский цирюльник», «Кармен» и «сюрпризы для зрителей»

Башкирский государственный академический театр оперы и балета (БГАТОиБ) свой 88-й театральный сезон открыл 1 сентября большим гала-концертом, составленным из оперных и балетных отрывков репертуарных спектаклей. Пока театр выложил в паблик афишу лишь до конца октября, что удивляет – обычно в Уфе действуют смелее.

Из интересного – в октябре Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана покажет в рамках гастролей один из своих шедевров – «Красную Жизель». Впервые этот балет, посвященный памяти великой балерины Ольги Спесивцевой, маэстро представил публике еще в 1997-м. В этом году Эйфман в очередной раз обновил свое творение. И теперь ездит с ним по России – этой осенью показ будет еще и в Самаре.

Отметим также повтор недавней премьеры – национального балета «Семь девушек», поставленного в БГАТОиБ бывшим солистом театра, а ныне балетмейстером Ринатом Абушахмановым на музыку Галины Зигановой. Кстати, в ноябре театр покажет этот спектакль в рамках фестиваля «Видеть музыку» на новой сцене Большого театра в Москве. А в конце октября также будет представлен обласканный «Золотыми масками» уникальный балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» в хореографии Олега Габышева, который уфимская труппа в Большом уже показывала, причем на исторической сцене.

В планах на сезон – премьера в конце ноября оперы «Севильский цирюльник» в постановке режиссера Сергея Широкова и дирижера Юрия Медяника. И возобновление «Кармен»: «Переделываются декорации». «Во второй половине сезона ожидаются премьеры нового балета и новой оперетты, пока названия озвучивать не будем, но хотим отметить, что это будет хороший сюрприз для зрителей, так как эти названия никогда не были в нашем репертуаре», – задал интригу генеральный директор Башоперы Александр Алексеев.

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича (САТОБ) открыл 95-й сезон 7 сентября оперой, естественно, Шостаковича – «Леди Макбет Мценского уезда» Фото: opera-samara.ru

Новый «Корсар» и премьера «Летучего голландца» Вагнера

Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича (САТОБ) открыл 95-й сезон 7 сентября оперой, естественно, Шостаковича – «Леди Макбет Мценского уезда». Которой одновременно открылся и VI международного фестиваль искусств «Шостакович. Над временем» (пройдет до 28 сентября).

Презентацию юбилейного сезона САТОБ провел с размахом, собрав публику 2 сентября на набережной Волги, у монумента «Ладья». Под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра Евгения Хохлова прошла программа «Театральный ковчег», составленная из фрагментов всех оперных и балетных премьер грядущего юбилейного сезона.

12 сентября в Самаре представят легендарные одноактные балеты Михаила Фокина «Жар-Птица» и «Шехеразада» – на музыку Стравинского и Римского-Корсакова соответственно. Их переносит на сцену театра главный в мире реконструктор фокинского наследия – народный артист РФ Андрис Лиепа (он же выступает и художником по свету). За декорации отвечает его постоянный партнер Анатолий Нежный (работает по эскизам Льва Бакста, Александра Головина и самого Фокина).

По сообщению театра, во второй половине сезона в Самаре пройдет международный фестиваль «Наследие», на этот раз оперный (так как в этом году фестиваль проходил в балетной ипостаси). Его эксклюзивами станет исполнение триптиха Пуччини – одноактных опер «Сестра Анжелика», «Джанни Скикки» и «Плащ», а также концертное исполнение оперы Шостаковича «Нос». А ближе к концу сезона самарские зрители увидят «Летучего голландца» Вагнера (впервые в истории театра), а также обновленную редакцию балета «Корсар» Адана.

При этом афиша САТОБ пока объявлена лишь до конца октября. Из интересных пунктов, билеты на которые уже есть в продаже, стоит отметить мультижанровый спектакль Аллы Сигаловой «Нунча», поставленный по одноименной новелле Горького из сборника «Сказки об Италии» 1913-го (премьера приурочена к 155-летию со дня рождения писателя). «В спектакле переплетаются слово, танец, видеоарт в стиле ар-деко и, конечно, музыка – сочинения композиторов Альбениса, Сен-Санса, Форе, де Фальи, Родриго, проникнутые настроениями и колоритом залитого солнцем Средиземноморья», – сказано в анонсе. Компанию Сигаловой на сцене составят премьер Большого Игорь Цвирко и актриса Аня Чиповская, а аккомпанировать им будет Московский государственный симфонический оркестр под руководством худрука и дирижера Ивана Рудина.

А в начале октября САТОБ примет гастроли Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва, который привезет свои версии «Спартака», «Золушки», «Дамы с камелиями», и жемчужины репертуара – «Сотворение мира», «Весну священную» и «Петербургские сумерки».

«Служанка-госпожа» Перголези – над шедевром комического жанра работают все тот же Белякин и режиссер Мария Рубина Фото: permopera.ru

«Служанка-госпожа» в концертном фойе и новая версия «Жизели»

Пермский театр оперы и балета имени Чайковского в этом году отмечает двойной юбилей – начало сезона пройдет под знаком 155-летия самого театра, а вторая половина – 100-летия его балетной труппы. Афиша пока открыта до конца ноября, но на презентации нового сезона было объявлено о планах выпустить в 154-м сезоне аж пять премьер.

Так, 16 – 19 октября режиссер Антон Федоров и дирижер Петр Белякин представят новую постановку оперы Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок». А 27 марта будущего года в афишу вернется «Служанка-госпожа» Перголези – над шедевром комического жанра работают все тот же Белякин и режиссер Мария Рубина. Причем покажут эту оперу в концертном фойе театра! «Небольшой масштаб произведения органично сочетается с пространством малой сцены, и мы сознательно ищем такие решения, когда сама опера определяет форму ее воплощения. Тем более мы намерены развивать эту площадку», – объяснил выбор главный дирижер театра Владимир Ткаченко.

Сам он закроет сезон в начале июля премьерой «Царской невесты» Римского-Корсакова, которую поставит в паре с режиссером Андреем Прикотенко. «Это большая классика, но в этот раз нас ожидает совершенно новый подход – и сценический, и музыкальный. Полагаю, мы сможем раскрыть смыслы произведения, которых раньше не удавалось увидеть, и представить его зрителям в новой интерпретации», – отметил дирижер.

Худрук пермского балета Алексей Мирошниченко в конце ноября представит капитальное возобновление «Лебединого озера», а 20–22 марта – собственную редакцию «Жизели». Для бессмертного балета Адольфа Адана, классики романтического жанра, балетмейстер создал новое либретто, а над редакцией партитуры поработал вместе с молодым дирижером Иваном Худяковым-Веденяпиным (в прошлом году в паре с ним же Мирошниченко выпустил в Перми «Сильвию» Лео Делиба).

По словам хореографа, его коллега «проделал колоссальную работу – изучил все существующие редакции партитуры и сделал целое исследование, собрав изменения по сравнению с оригиналом». «Например, оказалось, что сцена безумия Жизели была значительно длиннее и сопровождалась потрясающим хоралом. А во втором акте в первоначальной версии был целый эпизод с охотниками, которых настигали вилисы», – рассказал Мирошниченко. И хотя охотников на сцену он не вернет («Мне достаточно образа Ганса как жертвы мстительных вилис»), все купированные музыкальные номера будут восстановлены.

Да и в целом новую версию наполнят эпизодами, которых пермская публика (да и не только пермская) прежде никогда не видела. «Для меня важно сохранить атмосферу романтического театра: чтобы на сцене было это особое ощущение чудесного – вуали, мерцающий свет, загадочные исчезновения и внезапные появления героев буквально «из ниоткуда», – отметил Мирошниченко.

155-летие со дня основания театр отметит в декабре масштабными гала-концертами оперной и балетной трупп, кульминацией станет концертное исполнение оперы «Аида» Верди. Также Пермский театр проводит много симфонических концертов. В новом сезоне запланированы программы к юбилеям Прокофьева и Чайковского, бенефис солистки Натальи Кирилловой, концертные исполнения опер «Паяцы» Леонкавалло, «Риголетто» и «Травиата» Верди. В апреле по традиции в Перми пройдет уже XIX Открытый российский конкурс «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.

В октябре в Марийском театре пройдет Фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая, в рамках которого покажут «Аиду» Фото: operaballet.net

«Щелкунчики» и обновленное «Лебединое озеро»

В Марийском театре афиша пока открыта до конца ноября. 11 и 12 октября здесь также покажут «Красную Жизель» – но не в рамках гастролей Театра Эйфмана, а собственную редакцию, которую маэстро лично перенес в Йошкар-Олу (редчайший случай!). Также в октябре пройдет Фестиваль оперного искусства имени Андрея Эшпая, в рамках которого покажут «Свадьбу Фигаро» Моцарта, «Аиду», «Риголетто» Верди и симфоническое шоу «Звук света» питерского композитора Дмитрия Лобова.

Государственный театр оперы и балета имени Иллариона Яушева свой 90-й сезон открыл «Лебединым озером». В конце сентября в Саранске пройдет премьера двух одноактных балетов в хореографии Олега Габышева – «Дары волхвов» (по рассказу О. Генри на музыку современного композитора Кузьмы Бодрова) и «Египетские ночи», созданные Антоном Аренским. А на ноябрь запланирован исторический балет «Федор Ушаков», приуроченный к 280-летию со дня рождения легендарного флотоводца, чье имя связано с мордовской землей. Оригинальную музыку к спектаклю сочинил молодой композитор Ерджаник Оганесян, а постановщиком выступает петербургский балетмейстер Антон Дорофеев.

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики 68-й сезон открыл... в августе! Афиша доступна до конца октября. В ней – гастроли «Царицынской оперы» из Волгограда и показ оперы Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Также театр, который, как и в Перми, носит имя Чайковского (благо композитор родился в Воткинске), продает билеты на экскурсии «Секреты закулисья» – их проводит директор Алексей Фомин.

Чувашская «Волга Опера» свой 66-й сезон откроет 20 сентября церемонией вручения собственной театральной премии «Признание». Гала-концерт будет составлен из самых ярких и запоминающихся номеров прошлого сезона. В частности, сцен из балетов «Пиковая дама» на музыку Чайковского и «Симфония №1» на музыку Калинникова, ариями из оперы «Зори здесь тихие» Молчанова, номерами из сказки «Морозко» Агафонникова и музкомедии «Мы хотим танцевать» Петрова.

В конце октября «Волга Опера» представит обновление «Лебединого озера». Дело в том, что в Чебоксарах до сих пор шла версия этого бессмертного хита Чайковского, которую еще в 1980-е поставили здесь легендарные Константин Сергеев и Наталья Дудинская. Теперь худрук чувашского балета Данил Салимбаев решил выпустить собственную редакцию.

В ноябре пройдет XXXV Международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова – в его рамках покажут национальную оперу «Нарспи» на музыку Григория Хирбю Фото: volgaopera.ru

В ноябре пройдет XXXV Международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова – в его рамках покажут и «Аиду» Верди, и «Норму» Беллини, и национальную оперу «Нарспи» на музыку Григория Хирбю. Но главное – уже сейчас все желающие могут приобрести билеты на декабрьские и январские показы «Щелкунчика»! Глубже продаж вы не найдете ни в одном театре – только в Чебоксарах афиша открыта до конца марта!

«Я считаю, что это самый честный по отношению к зрителям подход, но знаю, что не все театры на такое идут. У театра «Волга Опера» сезон обычно расписан по датам, а большая глубина продаж помогает нам видеть, что продается хорошо, а что – похуже. В каких точках, например, нужно усилить маркетинг, а где, может быть, добавить дополнительные показы. Сегодня более 90 процентов продаж билетов идет онлайн, реализация в кассах – это уже отмирающая история. А современные технологии позволяют нам не просто видеть весь процесс, но и управлять им», – объяснял такую смелость и. о. директора – худрук Чувашского театра оперы и балета Андрей Попов в интервью «Татар-информу».