Новая жилищная программа для участников СВО и их семей заработает в РТ с 1 октября

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Новая жилищная программа для участников спецоперации и их семей, которую на минувшей неделе анонсировал Раис Татарстана Рустам Минниханов, начнет работать с 1 октября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов.

«В каждом муниципальном районе должны принять свои нормативные документы для принятия документов от граждан по этой программе», – уточнил он.

Для участия в программе семьям необходимо обратиться в исполком по месту регистрации. Позже появится возможность подать документы через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг РТ.

Основные документы для подачи: выписка из ЕГРН, справка 2-НДФЛ, трудовые книжки, справки из военкомата, подтверждающие статус военнослужащего. Остальные документы аналогичны тем, что подают при оформлении стандартной ипотеки.

Гилманов также уточнил, что в этом году инвестпрограмма предполагает введение 160 тыс. кв. м жилья – 3,2 тыс. квартир. Этого достаточно, чтобы обеспечить соципотечным жильем, в том числе и по новой программе, нуждающихся в Татарстане.

«В принципе, мы готовы каждого встретить и обеспечить жильем, возможности у нас имеются в рамках инвестиционной программы жилищного фонда. Пока прогнозировать какие-то конкретные цифры не могу, потому что 45 тысяч – это все участники СВО, а здесь должна быть подтверждена именно нуждаемость <…> У нас есть небольшой профицит жилья, поэтому в этом году точно справимся. При необходимости на следующий год скорректируем программу», – отметил он.

В случае нехватки квартир новые дома планируют строить в микрорайоне «Салават Купере».