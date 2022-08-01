Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и «Согаза»

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций против предприятий военно-промышленного комплекса России и Вооруженных сил РФ. Рестрикции распространяются на оборонные структуры, «ответственные за поставку оружия и военного оборудования», заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута.

Под ограничения попали, в частности, страховая компания «Согаз», РЖД и другие предприятия, «занимающиеся разработкой, производством и испытаниями военной техники для Вооруженных сил России», отметила Махута.

Кроме того, она напомнила, что новый закон о санкциях в отношении России «предусматривает широкий спектр мер, включая запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и на пересечение судами или самолетами границ Новой Зеландии», передает ТАСС.

Новая Зеландия ввела санкции против более чем 650 российских граждан, включая Президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы, а также в отношении 93 крупнейших предприятий и организаций страны.

Напомним, на днях Россия ввела ответные санкции против Новой Зеландии, включив в «черный список» 32 гражданина страны из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов.