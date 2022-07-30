Россия вводит ответные санкции против 32 граждан Новой Зеландии

В ответ на санкции правительства Новой Зеландии Россия вводит ограничения против 32 новозеландцев из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, формирующих в этой стране русофобскую повестку дня, сообщил МИД РФ.

Всем, кого внесли в национальный «стоп-лист», закрывается въезд в Россию на бессрочной основе. Среди них – мэры городов Веллингтон, Крайстчерч, Окленд и других, представители военного ведомства, члены городских советов и другие.

Это ответные меры на санкции Новой Зеландии, которые распространяются на все большее число российских граждан – как официальных лиц и членов их семей, так и представителей деловых кругов и средств массовой информации, подчеркнул МИД.

«С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые рестрикции, работа над актуализацией «черного списка» будет продолжена», – говорится в сообщении дипведомства.

Это не первый случай, когда Россия вводит ответные санкции. Так, в мае под рестрикции попала 31 энергокомпания, в том числе бывшие европейские «дочки» «Газпрома» и оператор газопровода «Ямал — Европа». Российские органы власти, юрлица и граждане не могут заключать сделки с ними и находящимися под их контролем организациями.