Новая точка роста: в Казани появится деловой квартал СИБУРа

В Казани, рядом с промышленной площадкой «Казаньоргсинтеза», появится деловой квартал СИБУРа, состоящий из реконструированных и вновь построенных офисных зданий. Они будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами. Территория будет доступна не только для сотрудников предприятия, но и жителей Казани. Новый проект был презентован сегодня мэру Казани Ильсуру Метшину.

Проект обновления и благоустройства территории административной и производственных площадок стал производной программы повышения эффективности и улучшения условий труда, стартовавшей в 2023 году.

Пространство призаводской и непосредственно промышленной площадки в течение нескольких лет кардинально изменится и получит новый облик с учетом современных принципов организации рабочих процессов: повышения комфортности и безопасности сотрудников, цифровизации и автоматизации.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, какими быстрыми темпами с приходом СИБУРа меняется не только облик одного конкретного предприятия. Формируется новая модель промышленной урбанистики, создаются условия для работы специалистов разного профиля. Благодаря проектам компании в Казани мы получим нефтегазохимический кластер полного цикла – от научных разработок продукции и технологий по запросу клиента до их выпуска на промышленных мощностях “Казаньоргинтеза”. Все это создает предпосылки для нового этапа в развитии не только севера Казани, но и всего города и республики», – отметил глава города.

Деловой квартал СИБУРа в Казани будет сформирован из четырех офисных корпусов – на территории, где исторически располагалось заводоуправление и административные здания предприятия. Здания внутри делового квартала будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами с комфортными условиями для отдыха сотрудников, встреч с коллегами и друзьями. Для этого здесь планируется создать скверы, парки, сады. Дополнением площадки делового квартала станет воркаут-зона. Вся территория делового квартала будет доступна для жителей Казани и гостей города.

Одним из элементов новой деловой территории станет 13-этажное здание бывшего заводоуправления, где в марте текущего года расположится Центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа, а также части административного персонала КОСа. За год здание полностью прошло реконструкцию и обновление. Вместо стандартных кабинетов здесь заработали уютные коворкинги, опенспейсы. Построен амфитеатр, который уже в ближайшее время станет площадкой для открытых публичных лекций о естественных и точных науках, которые проводятся компанией совместно с Национальной библиотекой Татарстана в рамках года науки и технического развития РТ и 190-летия с момента рождения Дмитрия Менделеева. Дополнением облика корпуса стала обзорная площадка на последнем этаже здания.

Также на территории квартала расположится многофункциональный конференц-зал. Среди ключевых объектов делового квартала – центр научных исследований и масштабирования технологий нового поколения. Здесь будут осуществляться разработки полного цикла – от лабораторных исследований до создания промышленных технологий и их коммерциализации. Кроме того, в НИОКР-центре предполагается оборудовать зоны коворкинга и лаборатории, которые будут доступны для занятий учащимся опорных вузов и школ.

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина отметила, что СИБУР является примером работы компании с промышленными территориями. «Институт развития города, который создан при управлении института развития архитектуры Казани, в этом году презентовал рекомендации по работе с промышленными территориями, с промышленными площадкам. К моей большой радости, компания СИБУР уже параллельно отработала все эти принципы на своей территории», – сказала она.

Территория предприятия является своего рода магнитом для создания рабочих мест, добавила главный архитектор.

Член правления – управляющий директор СИБУРа Марина Медведева отметила, что создаваемая инфраструктура и заложенные в нее принципы организации пространства олицетворяют культуру компании – открытость, нацеленность на диалог и сотрудничество. «Уверены, что комфортная среда для сотрудников, как следствие – раскрытие их потенциала и рост результативности операций, новый образ промышленного предприятия, как следствие – повышение привлекательности для молодой аудитории, станут одними факторов устойчивого развития всей нефтехимической отрасли», – отметила она.

Председатель Совета директоров «Казаньоргсинтеза» Павел Ляхович, в свою очередь, сказал, что для компании деловой квартал – «это возможность показать сотрудникам и жителям города новую нефтехимию». Говоря о будущем пространстве, он отметил, что оно будет представлять «новый потенциал экономического роста, который положительно повлияет на роль и привлекательность промышленной площадки как самого “Казаньоргсинтеза”, так и соседних предприятий».

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»