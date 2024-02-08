Наступит ли ренессанс Казанской химической школы с научно-прикладным центром СИБУРа?

Как Казанская химическая школа запустила цепную реакцию взрывного развития науки

В 1842 году 30-летний химик Казанского университета Николай Зинин провел реакцию восстановления нитробензола с использованием в качестве восстановителя сульфида аммония. Эксперимент по получению желтой маслянистой жидкости стал мировой сенсацией, открывшей новую эпоху в химии ароматического ряда – анилино-красочную. До этого анилин получали из красителя растительного происхождения индиго. Опыт казанского ученого вошел в учебники как «реакция Зинина» – новый эффективный способ получения анилина, основного вещества, применяемого в производстве красителей, лекарств и искусственных каучуков.

В стенах лаборатории Казанского университета Зинин совершил еще с десяток научных прорывов, за которые его стали называть одним из основателей Казанской химической школы. Например, он заложил основы химии энергонасыщенных материалов (спецхимии), разработав эффективный метод синтеза нитроглицерина из глицерина с использованием концентрированной азотной кислоты при низкой температуре. В дальнейшем это станет одной из важнейших областей работы исследователей Казанского химико-технологического института.

Учениками Зинина были композитор и химик-органик Александр Бородин, один из основоположников физической химии Николай Бекетов и агрохимик Александр Энгельгардт. Самый известный ученик Зинина – Альфред Нобель. «Казанская химическая школа получила всемирную известность, а труды последователей Зинина положили начало Петербургской и Московской химическим школам», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» профессор КНИТУ-КХТИ Вильям Барабанов.

Еще один ученик Зинина – Александр Бутлеров создал теорию химического строения, воспитав массу последователей, среди которых выделялся профессор Казанского университета Александр Зайцев (1841-1910). «Зайцев показал себя не только как талантливый химик-синтетик, но и как организатор, – рассказывает Барабанов. – Благодаря его стараниям в научных и промышленных кругах созрела и была реализована идея создания в России учебных заведений нового типа для обучения основам химической технологии будущих работников заводов и фабрик по программам низшего и среднего уровня».

В первой половине XX века лидером Казанской химической школы стал основатель кафедры органической химии КХТИ, академик Александр Арбузов (1877-1968), открыватель «третьей химии» (химии элементоорганических соединений, прежде всего — фосфор- и мышьякорганических). Арбузов стал основателем Казанского научного центра АН СССР, а его сын Борис Арбузов (1903-1991), положил начало второй в стране кафедры технологии синтетического каучука КХТИ, дав импульс развития Казанской школе полимерной химии.

Традиции казанских аксакалов продолжили ученые КФУ и КНИТУ-КХТИ, а также Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова Казанского научного центра РАН. Например, в КНИТУ научный коллектив под руководством профессора Юрия Галяметдинова исследует надмолекулярно-организованные гибридные системы, а профессор Харлампий Харлампиди с коллегами занят исследованиями в области химической кинетики и катализа.

Наступит ли ренессанс Казанской химической школы?

Казанская химическая школа начала формироваться на базе Императорского Казанского университета еще в 30-е годы XIX века, и вот спустя почти 200 лет может произойти ее ренессанс. Это станет возможно с открытием в Казани инновационного научно-исследовательского центра СИБУРа. У компании уже существует разветвленная сеть НИОКР-центров, в том числе в Москве (Сколково), Воронеже, Перми и других городах. Есть также НТЦ в Нижнекамске и лаборатория на «Казаньоргсинтезе». В августе 2023 года председатель совета директоров холдинга Леонид Михельсон озвучил планы по сосредоточению ключевых научных ресурсов холдинга в Татарстане. В Казани будут сформированы отраслевой НИОКР-центр нового поколения и Центр масштабирования технологий. В нем будет производиться полный цикл разработки – от лабораторных исследований до выпуска продукции и ее совершенствования. В ближайшее время планируется официальный старт строительства, а в 2026 году объект будет готов.

С чем связан выбор Казани в роли центра химических исследований и разработок? «Первый и самый важный фактор – это приобретение СИБУРом крупнейших нефтехимических активов в Татарстане, – рассказал корреспонденту «Татар-информа» ректор КНИТУ-КХТИ, профессор Юрий Казаков. – Безусловно, это высокий уровень научно-исследовательского развития региона – науки, образования, наличие инфраструктуры. Это выгодное географическое положение, выигрышная логистика – это важно в том числе с точки зрения привлечения кадров. Свою роль в принятии решения сыграли санкции и недоступность ряда современных нефтехимических продуктов и технологий».

Фото: © «Татар-информ»

Какие дивиденды получит столица РТ от размещения научного центра? Ректор КНИТУ-КХТИ убежден, что в научную повестку прикладных нефтехимических компаний России неизбежно будут вовлечены вузы и научные организации Татарстана, что повысит уровень прикладных исследований. Казаков также ожидает, что научный центр будет заинтересован в совместной с университетами подготовке кадров. А на основе инновационных разработок появятся новые современные производства.

Пока вузы Татарстана строят планы по включению в орбиту НИОКР-центра, промышленники республики готовы выстроиться у дверей научного хаба с заказами. «Этот центр нужен всей экономике Татарстана», – убежден управляющий партнер ООО «Фонд прямых инвестиций» Руслан Халилов. «Фонд прямых инвестиций» реализует проекты, связанные с переработкой полимеров и производством материалов с участием продуктов нефтегазохимии. Чтобы снизить зависимость от зарубежных продуктов, фонд вынужден обращаться в научные лаборатории и исследовательские центры Москвы и Санкт-Петербурга с заказами на разработку аналогов импортных товаров. «Нам приходится делать это в порядке очереди, это долго, неудобно, приходится тратить на это крупные средства, – перечисляет недостатки Халилов. – У наших партнеров накопилась масса идей и заказов, и мы ждем, когда удастся их реализовать в научном центре в Казани. Сейчас проекты наших промышленников не стартуют, потому что много вопросов возникает в области детальных лабораторных исследований».

Халилов указал на базу научных знаний и практических наработок, накопленных в лабораториях «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима». «Если удастся централизовать всю химическую науку в одной точке с применением опыта татарстанской школы, мы не только получим прорыв в импортозамещении, следует ждать реализации совершенно новых проектов и идей. А промышленники смогут обращаться с разными вопросами в одно исследовательское “окно”», – говорит он.

Хватит ли кадров для наполнения научного кластера? «Химическая школа Татарстана выпускает сотни специалистов каждый год, и с появлением такого работодателя молодые пытливые умы останутся в республике, трудоустроившись по профилю», – убежден Халилов.

Прикладная наука пребывает пока в скромном состоянии

«С академической наукой у нас в полимерах все неплохо, а вот прикладная наука, которая раньше была при министерствах, пребывает пока в скромном состоянии, – рассказал председатель совета Союза переработчиков пластмасс (СПП), вице-президент Российского союза химиков (РСХ) Михаил Кацевман. – Научный центр СИБУРа позволит закрыть брешь между академической наукой и прикладной. В Европе крупные компании развиваются по тому же пути – при них везде работают большие научные центры».

Главный вопрос сейчас – в каком направлении будут сосредоточены усилия ученых. «Хочется верить, что СИБУР поставит по главу угла ценности импортозамещения, создания промышленного суверенитета и технологического лидерства, – рассуждает собеседник издания. – Сейчас бизнес много продуктов закупает за рубежом, мы надеемся, что научный центр позволит снизить эту зависимость. А в перспективе позволит выйти на лидерство в переработке пластмасс и создание уникальных полимерных материалов. Я хочу пожелать проекту успехов, надеюсь, что в будущем отрасль будет ему благодарна».

Локация для НИОКР-центра выбрана правильно, полагает вице-президент Союза химиков. «Я ездил по стране, был в Казани и в Нижнекамске, и знаю уровень образования и квалификации людей в Татарстане, там готовят химиков-ученых и технологов высокого уровня, – говорит он. – Сейчас везде кадровый голод, прежде всего не хватает людей высокой квалификации, а в Татарстане есть специалисты, которые могут стать лидерами этого научного центра». Вторая причина, по которой НИОКР-центр локализовали в Казани, – надо развивать равномерно все федеральные округа, рассуждает Кацевман. «Себестоимость у научных работ тоже есть, а в Татарстане она ниже, чем в Москве или в Сколково, стоит учитывать и затраты на трудовые ресурсы», – заметил он.

Есть у нового проекта и риски – научный центр должен быть оснащен приборами и обязательно опытными установками, поскольку внедрять инновации, используя промышленные установки, очень дорого, предупреждает Кацевман. Он также обратил внимание на необходимость качественного менеджмента проекта. «Все научные прорывы последних 50 лет обязаны симбиозу гениальных ученых и талантливых менеджеров. Стив Джобс был менеджером, а не ученым, поэтому его компания много добилась, и в новом научном центре будут нужны и те и другие», – продолжает собеседник издания.

Исполнительный директор АО «Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований химической промышленности» Диана Кудряшова заметила в беседе с корреспондентом «Татар-информа», что у каждого НИОКР-центра свой профиль. Томский R&D-центр СИБУРа известен успехами в разработке катализаторов, используемых в производстве линейных альфа-олефинов. Воронежский центр «Эластомеры» создает улучшенные марки СБС-полимеров и синтетических каучуков. Молодые сотрудники НТЦ «Нижнекамскнефтехима» ведут изыскания в области сополимеров пропилена с этиленом. «Хочется верить, что развитие их экспертизы в казанском НИОКР-центре даст новый толчок развитию химпрома республики, – добавила исполнительный директор АО «НИИТЭХИМ». – Новый НИОКР-центр будет способствовать развитию и повышению конкурентоспособности предприятий РТ и в конечном итоге всего российского химического комплекса. Немаловажно, что финансово устойчивая современная компания создаст запрос на молодые кадры, будет возрождать интерес молодежи к химии и химическому производству».

Фото: пресс-служба СИБУРа