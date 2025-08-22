Новая татарка Тутберидзе, споры о Дикиджи на ОИ, Валиева хочет в тренеры. Обзор «фигурки»

ISU наконец-то официально подтвердил состав россиян, которые через месяц поедут в Пекин, триумфально возвращаться на международную арену, а споры прежние - почему в основе не Дикиджи. Валиева снова размышляет о будущем и мечется. А Тутберидзе забрала из Казани новую татарку, чтобы сделать новой чемпионкой? Подробнее - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: соцсети Камилы Валиевой / t.me/kamilavalieva26official

Владислав Дикиджи и Алина Горбачева заявлены как запасные

На неделе ISU официально подтвердил список россиян, которые будут участвовать в отборочном турнире к Олимпиаде-2026 в Пекине. Что называется, не прошло и года.

У мужчин в заявку были включены Петр Гуменник и Аделия Петросян, Владислав Дикиджи и Алина Горбачева будут запасными. В парах по-прежнему никого не допустили.

Сразу после этой новости вновь вспыхнули споры между негодующими поклонниками Дикиджи и более сбалансированными болельщиками. Понять первых можно. Все-таки программы у Дикиджи, признаем честно, выглядели во внутрироссийских соревнованиях поинтереснее, он идет на больший риск. Но есть одно «но». Владислав подвержен травмам и не обладает таким важным компонентом, как стабильность. Он может классно откатать два Гран При России, а на третий допустить несколько фатальных ошибок.

Судя по всему, в Федерации фигурного катания России решили, что уж лучше отправят в качестве основного чуть менее яркого, но зато стабильного Петра Гуменника, чем ставить на яркую звезду, которая может занервничать перед важнейшими прокатами после долгого простоя без международных соревнований.

Впрочем, если у мужчин можно сказать, что оба кандидата в целом равны, то у женщин о равнозначности фигуристок не скажешь. Ведь Алина Горбачева, скажем прямо, заметно уступает своей визави в составе сборной. Что будут делать тренеры, если не дай Бог Аделия не сможет принять участие на соревнованиях в Пекине?

Фото: fsrussia.ru

Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут на квалификационный турнир к Олимпийским играм в Пекин, кстати, уже прошли. Но только в закрытом формате, так что разрыв в уровне выступающих мы оценить не сможем.

«Контрольные прокаты для фигуристов, которые поедут в Пекин, уже прошли. Все ли в порядке? С ребятами всё хорошо», – заявила главный тренер сборной России Елена Чайковская Sport24.

Квалификационные прокаты к ОИ-2026 пройдут в Пекине уже с 18 по 21 сентября. Ждем триумфальное возвращение наших фигуристов!

Валиева намекает, что точно вернется на лёд в декабре

Камила Валиева продолжает метаться в выборе своего будущего. Каждое её новое интервью или комментарий на мероприятиях всё больше запутывает её поклонников и других любителей «фигурки». Вот и на этот раз на платформе VK чемпионка мира среди юниоров не исключила, что будет тренером и в данный момент она размышляет о таком развитии событий.

«Вижу ли я себя тренером? В данный момент да. Но, конечно же, что будет через пять-шесть лет – я ещё не знаю. Но эта деятельность мне очень откликается», – говорит спортсменка.

Но самое интересное, что в том же флэш-интервью тут же Камила утверждает, что не собирается пока заканчивать с карьерой фигуристки, подтвердив, что в декабре все-таки вернется на официальные соревнования.

«Я пока не заканчиваю свою профессиональную карьеру, чтобы у меня уже были какие-то ученики. Надеюсь, что такое будет, что я поднаберусь достаточно опыта и, конечно же, у меня будет соответствующее образование. И как раз мы уже будем с точностью работать над этим», – сказала Валиева.

Ранее она заявляла, что не против и стать актрисой, поскольку она считает это занятие схожим с фигурным катанием. Там тоже необходим артистизм. Пока что Камилу бросает из стороны в сторону. Но что точно можно отметить, так это её стремление все-таки вернуться на профессиональный лед, закрыть гештальт и доказать, что она всё еще топовая фигуристка. Другой вопрос, получится ли? Всё-таки простой без соревновательной составляющей был серьезным.

Новая татарка Тутбердизе. Следующая Загитова или статистка?

Серьезный резонанс случился после того, как стало известно имя новой воспитанницы Этери Тутберидзе из Татарстана. Ею стала уроженка Заинского района Дина Хуснутдинова.

Судя по всему, у любителей фигурного катания уже выработалось мнение, что республика готовит для российской фигурки и Этери Тутбердидзе только чемпионок. Предшественницы Дины - Алина Загитова и Камила Валиева не дадут соврать.

Так что громкие разговоры и заголовки пошли по всей спортивной прессе незамедлительно. Но так ли близка Хуснутдинова, чтобы повторить путь своих именитых землячек. Пока что у экспертов на этот счёт мнение весьма скептическое.

Так, например, серебряный призер чемпионата мира и участница Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Алена Леонова в беседе с «ТИ-Спорт» отвергла идею, что Дина Хуснутдинова будет такой же яркой звездочкой, как её предшественницы.

Также Леонова отметила, что сравнивать Хуснутдинову с другими ученицами Этери Тутберидзе, Алиной Загитовой или Камилой Валиевой, пока очень рано. Она усомнилась, что Дина сможет добраться до уровня предшественниц.

«Для меня Камила Валиева – это фигуристка одна на миллион, поэтому вряд ли повторит ее путь. Не говоря уже о Загитовой. Это уникальные спортсменки, которые были рождены чемпионками.

Данные есть – здорово! Но пока что, кроме того, что она из Казани и с тройными, ничего о ней выдающегося не скажешь. Например, про Камилу Валиеву можно сказать, что она поцелована Богом. Что у нее есть все, чтобы быть олимпийской чемпионкой. Там и вторая оценка сумасшедшая, и какие у нее в принципе сумасшедшие прыжки, и то, что она дошла до Олимпиады и сохранила все.

Фото: из семейного архива Хуснутдиновых

А здесь мы пока ничего сказать не можем. Мы видим, что здесь и сейчас Хуснутдинова – сильная спортсменка, будет классная конкуренция в группе. А что будет дальше, мы не знаем. Но думаю, если Дина попадает в такую сильную команду, то здесь, конечно, ты хочешь не хочешь будешь стараться расти и предлагать что-то особенное. Вряд ли у нее получится переплюнуть названных девочек или Трусову. Это надо что-то уникальное сделать. Отвечая на ваш вопрос – нет, она не уникум. Она как все девочки, которые в этом возрасте могут это делать. Она будет уникумом только в том случае, если все это донесет до 18 лет», – сказала Леонова.

Тройной аксель Хуснутдиновой? Я думаю, что этим особо-то никого не удивишь», – заявила в разговоре с «ТИ-Спорт» Алена Леонова.

Что ж, будем следить за развитием карьеры новой татарки Тутберидзе. Два раза это уже сработало, почему бы не повторить этот трюк и в третий раз?