Новая школа на ул. Гареева в Приволжском районе Казани откроется 1 сентября

Фото: © Управление образования Казани

В Приволжском районе Казани завершается строительство новой школы на 1501 место. Учебное заведение на улице Рауиса Гареева откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.

В трехэтажном здании школы завершены все внутренние и наружные работы. В классы завезена мебель, оснащены оборудованием кабинеты физики, химии, биологии и информатики, а два спортивных зала — спортивным инвентарем. Библиотека получила учебную литературу, книги для детей и подростков. В школе имеются два бассейна, актовый зал на 680 мест и столовая на 750 посадочных мест.

В образовательном учреждении планируют открыть профильные медицинские, инженерные и экологические классы. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию и устанавливают ограждение.

Школа строится по национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Казани к новому учебному году будут открыты четыре новые школы на 6 тыс. учащихся. Кроме того, к 1 сентября завершится капитальный ремонт в 17 школах города.