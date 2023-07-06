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Новая школа на ул. Гареева в Приволжском районе Казани откроется 1 сентября
В Приволжском районе Казани завершается строительство новой школы на 1501 место. Учебное заведение на улице Рауиса Гареева откроется 1 сентября, сообщает пресс-служба мэрии города.
В трехэтажном здании школы завершены все внутренние и наружные работы. В классы завезена мебель, оснащены оборудованием кабинеты физики, химии, биологии и информатики, а два спортивных зала — спортивным инвентарем. Библиотека получила учебную литературу, книги для детей и подростков. В школе имеются два бассейна, актовый зал на 680 мест и столовая на 750 посадочных мест.
В образовательном учреждении планируют открыть профильные медицинские, инженерные и экологические классы. В настоящее время рабочие благоустраивают территорию и устанавливают ограждение.
Школа строится по национальному проекту «Образование» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году в Казани к новому учебному году будут открыты четыре новые школы на 6 тыс. учащихся. Кроме того, к 1 сентября завершится капитальный ремонт в 17 школах города.
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