Новая школа «Адымнар» в Нижнекамске будет сотрудничать с крупными компаниями Татарстана

В Татарстане 1 сентября откроется полилингвальный образовательный комплекс «Адымнар — Нижнекамск», рассчитанный на 1224 ученика. Образовательное учреждение будет сотрудничать с компаниями «Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина» и «ТАНЕКО». Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Планируется сотрудничество с компаниями по проведению экскурсий и партнерское взаимодействие, а также организация конференций с участием экспертов и зарубежных специалистов. Запланировано сотрудничество с Елабужским филиалом КФУ и Набережночелнинским государственным педагогическим университетом по организации курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов», — сообщили в пресс-службе.

По информации министерства, для нового комплекса подготовлен учебный план с учетом полилингвальной траектории образования. Так, в начальной школе физическая культура, изобразительное искусство, окружающий мир, музыка и технология будут преподаваться на татарском языке, в третьем классе — на английском. Основы религиозных культур и светской этики, а также математику учащиеся станут изучать на русском языке.

В основной школе историю России, изобразительное искусство, физическую культуру будут преподавать на татарском языке; математику, физику, химию и обществознание — на русском, а музыку, технологию, географию и биологию — на английском. Алгебру и геометрию ученики также будут проходить на английском языке.

«Формируется работа в режиме „школы полного дня” — поддержание полилингвальной среды при реализации дополнительного образования детей в рамках внеурочной и внеклассной деятельности, кружков и секций спортивного, художественно-эстетического направления», — отметили в пресс-службе.

В комплексе предусмотрены учебный и административный блоки, медицинские помещения, столовая на 457 мест, актовый зал на 491 место, библиотека. Спортивный блок включает большой и малый спортзалы, а также бассейн с двумя чашами.

Два первых полилингвальных образовательных комплекса открылись 1 сентября 2020 года в Елабуге и Казани, в сентябре прошлого года начали работу школы в Актаныше и Набережных Челнах. В этом году откроются еще два комплекса — в Альметьевске и Нижнекамске.

Инициатором проекта по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» в Татарстане стал Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.