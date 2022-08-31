В новой полилингвальной гимназии «Адымнар» в Альметьевске откроется «Школа триатлона»

В Татарстане 1 сентября начнет работу новая полилингвальная гимназия «Адымнар — Альметьевск», рассчитанная на 1224 ученика. В образовательной организации планируется открытие «Школы триатлона» для учащихся 1–8-х классов. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минобрнауки РТ.

«Для осуществления тренировок спортивный зал оснащен необходимым инвентарем — беговыми дорожками, велотренажерами, имеется 25-метровый бассейн», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортивный блок будет включать большой спортзал, малый спортзал и бассейн с двумя чашами. Кроме того, в здании гимназии предусмотрены учебный и административный блоки, медицинские помещения, столовая на 424 места, актовый зал на 560 мест, библиотека.

В начальной школе физическая культура, изобразительное искусство, окружающий мир, музыка и технология будут преподаваться на татарском языке, а во втором классе — на английском. Основы религиозных культур и светской этики, математику школьники будут изучать на русском языке.

В основной школе на татарском будут преподавать историю России, изобразительное искусство и физкультуру, на русском языке — математику, физику, химию и обществознание, на английском — музыку, технологию и географию.

Предусмотрено взаимодействие гимназии с полилингвальными детскими садами №8 и 22. В частности, запланированы посещения занятий дошколят учителями «Адымнар-Альметьевск», проведение экскурсий по школе для детей и родителей, а также подготовительные курсы к школе, олимпиады и конференции.

Планируется и проведение интенсивов с носителями языка, конкурсов технического творчества, организация лингвистического и технического лагеря с упором на лексику технического языка для детей, желающих в будущем связать свою профессию с предприятиями города, например, с ПАО «Татнефть».

Первые два полилингвальных образовательных комплекса в Елабуге и Казани начали работу 1 сентября 2020 года, а в сентябре 2021-го открылись школы в Актаныше и Набережных Челнах.