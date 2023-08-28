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Общество 28 августа 2023 08:30

Новая неделя в Татарстане начнется с сильного ветра и дождя

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Новая неделя в Татарстане начнется с сильного ветра и дождя
Фото: © «Татар-информ»

В понедельник, 28 августа, в Татарстане ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Синоптики предупреждают о сильном ветре, его порывы могут достигать 16–21 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 4 до 9 градусов, а днем поднимутся до 9–14.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о скором потеплении и погоде в День Республики Татарстан и День знаний.

#прогноз погоды #сильный ветер #дожди
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