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Новая неделя в Татарстане начнется с сильного ветра и дождя
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Фото: © «Татар-информ»
В понедельник, 28 августа, в Татарстане ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Синоптики предупреждают о сильном ветре, его порывы могут достигать 16–21 м/с. Ночью температуры воздуха составят от 4 до 9 градусов, а днем поднимутся до 9–14.
Ранее «Татар-информ» рассказывал о скором потеплении и погоде в День Республики Татарстан и День знаний.
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