Новая неделя в Татарстане начнется с прохладной погоды, дождей и гроз

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 24 июня, в Татарстане сохранится достаточно прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем местами, но не в Казани, пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

После прохладной ночи в светлое время суток воздух прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).