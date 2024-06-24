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Новости Татарстана и Казани
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Новая неделя в Татарстане начнется с прохладной погоды, дождей и гроз
Сегодня, 24 июня, в Татарстане сохранится достаточно прохладная и неустойчивая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Небо над республикой останется облачным с прояснениями. Днем местами, но не в Казани, пройдут небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
Северо-западный ветер силой от 6 до 11 м/с местами, в том числе в столице РТ, будет усиливаться порывами до 15–18 м/с, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
После прохладной ночи в светлое время суток воздух прогреется до 17–22 градусов тепла (в Казани — до +19, +21 градуса).
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