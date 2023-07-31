Новая неделя в Татарстане начнется с небольшого похолодания

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В понедельник, 31 июля, на территории Татарстана ожидаются переменная облачность и спад температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В отдельных районах, как предупреждал «Татар-информ», возможны град, грозы и сильный южный, юго-западный ветер.

В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 21–26 градусов. Для сравнения, накануне синоптики обещали до 26–31 градуса, на востоке — до 34.