news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новая неделя в Татарстане начнется с небольшого похолодания
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Фото: © «Татар-информ»
В понедельник, 31 июля, на территории Татарстана ожидаются переменная облачность и спад температур. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В отдельных районах, как предупреждал «Татар-информ», возможны град, грозы и сильный южный, юго-западный ветер.
В ночные часы столбики термометров покажут от 14 до 19 градусов, днем воздух прогреется до 21–26 градусов. Для сравнения, накануне синоптики обещали до 26–31 градуса, на востоке — до 34.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2