Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Новая неделя в Татарстане начнется с небольших дождей и сильного ветра
В Татарстане последняя неделя сентября начнется с ухудшения погодных условий из-за прохождения холодного атмосферного фронта, но повышенный температурный фон на территории республики сохранится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
В небе над регионом ожидается переменная облачность. В светлое время суток местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах, включая столицу РТ, опустится туман.
Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).
В темное время суток столбики термометров показывали по Татарстану от +4,5 градуса (на метеостанции Чулпаново в 4.10) до +14,6 градуса (на метеостанции Камское Устье в то же время).
В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице республики — до +24, +26 градусов), отмечают синоптики.
Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в начале октября высока вероятность очередного мощного потепления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»