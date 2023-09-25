Новая неделя в Татарстане начнется с небольших дождей и сильного ветра

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В Татарстане последняя неделя сентября начнется с ухудшения погодных условий из-за прохождения холодного атмосферного фронта, но повышенный температурный фон на территории республики сохранится. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над регионом ожидается переменная облачность. В светлое время суток местами, включая Казань, пройдут небольшие дожди. Утром в отдельных районах, включая столицу РТ, опустится туман.

Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с со временем поменяет направление на северо-западное. Кое-где он будет усиливаться порывами до 15 м/с (в Казани — до 14 м/с).

В темное время суток столбики термометров показывали по Татарстану от +4,5 градуса (на метеостанции Чулпаново в 4.10) до +14,6 градуса (на метеостанции Камское Устье в то же время).

В дневные часы воздух прогреется до 21–26 градусов тепла (в столице республики — до +24, +26 градусов), отмечают синоптики.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал, что в начале октября высока вероятность очередного мощного потепления.