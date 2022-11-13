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Ру Тат
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Общество
13 ноября 2022  17:38

Новая неделя начнется в Татарстане с дождя, снега и сильного ветра

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Завтра, 14 ноября, на территории Татарстана сохранятся осадки и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Погода будет облачной, местами возможны кратковременные метели и ветер порывами до 17–22 м/с. Ожидаются дождь, снег и мокрый снег, температуры ночью и днем будут держаться в пределах от −2 до +3 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Управление МЧС России по РТ напомнило пешеходам и автолюбителям о правилах безопасности в непогоду.

#прогноз погоды #сильный ветер #метель #снег
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