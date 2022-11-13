МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в гололед и метель в понедельник

По прогнозу метеорологов, с вечера воскресенья, 13 ноября, до вечера понедельника, 14 ноября, в Татарстане местами ожидаются кратковременная метель, сильный ветер порывами до 17-22 м/с, а также гололедица на дорогах.

В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду. Во время сильной метели выходите из здания лишь в исключительных случаях, а также запрещается быть на улице одному. Обязательно перед уходом сообщите друзьям или близким, куда вы идете и когда примерно вернетесь.

Выходя из машины, не отходите далеко от нее. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги несколькими гудками, затем поднимите капот и повесьте яркую ткань на антенну, после чего ожидайте помощи в автомобиле. Можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для вентиляции.

Если вы потерялись вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом и постарайтесь переждать метель там. После окончания метели, если из-за сильных заносов вы оказались заблокированы внутри помещения, постарайтесь выяснить, можете ли вы выбраться из-под заносов самостоятельно. Если нет, то обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию населенного пункта.

Водителям, которые планируют поездку на дальние расстояния, необходимо проверить техсостояние своего авто, запастись топливом и хорошим антифризом. Проверьте наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата, а также аварийного комплекта: зарядка для телефона, запасной аккумулятор, теплые одежда и вещи, небольшая лопата, ручной фонарь, аптечка, еда, топор и другое.

При сильном ветре также рекомендуется остаться дома, плотно закрыв двери и окна. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте свою машину около крупных деревьев.

Во время гололедицы водителям стоит держать намного большую дистанцию между авто и избегать внезапных торможений – скорость необходимо снижать плавно.

В ГУ МЧС России по РТ рекомендуют водителям по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

Пешеходам также нужно быть внимательнее на улице: дорогу необходимо переходить только по зебре, убедившись, что все автомобили оканчательно остановились, пропуская вас.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112.