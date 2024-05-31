Новая муниципальная парковка появилась в Ново-Савиновском районе Казани

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Ново-Савиновском районе Казани появилась новая муниципальная парковка на 144 машино-места, благодаря ей в городе количество мест увеличилось с 9 531 до 9 643. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Новый объект расположен по ул. Козина (территория вдоль домов № 2 и 8). За час стоянки автовладельцы будут платить 30 рублей.

Помимо этого, на парковке по ул. Миннуллина (нечетная сторона, от пересечения с ул. Островского до ул. Тихомирнова) количество машино-мест сократили с 37 до 11, а на ул. Ершова (четная сторона, вдоль дома № 8) — с 22 до 16.

Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 3 июня начнут работать новые муниципальные парковки.