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Новая муниципальная парковка появилась в Ново-Савиновском районе Казани
В Ново-Савиновском районе Казани появилась новая муниципальная парковка на 144 машино-места, благодаря ей в городе количество мест увеличилось с 9 531 до 9 643. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Новый объект расположен по ул. Козина (территория вдоль домов № 2 и 8). За час стоянки автовладельцы будут платить 30 рублей.
Помимо этого, на парковке по ул. Миннуллина (нечетная сторона, от пересечения с ул. Островского до ул. Тихомирнова) количество машино-мест сократили с 37 до 11, а на ул. Ершова (четная сторона, вдоль дома № 8) — с 22 до 16.
Ранее сообщалось, что в столице Татарстана с 3 июня начнут работать новые муниципальные парковки.
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