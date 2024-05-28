На ряде улиц Казани заработают новые муниципальные парковки

В столице Татарстана с 3 июня начнут работать новые муниципальные парковки. Места паркинга организуют на ул. Спартаковская, Жимешле и Николая Ершова (вдоль дома №8). Всего для водителей предусмотрели 105 машиномест, из которых 12 – для людей с инвалидностью, пишет пресс-служба мэрии города.

Также в городе частично убрали парковки на площадке по ул. Туфана Миннуллина. Эту меру предприняли, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения при повороте с улицы Тихомирнова. Теперь там установят знаки о запрете остановки и работе эвакуатора.

Напомним, муниципальные парковки работают платно в будние дни. Оплатить место стоянки следует с 8 до 19 часов. Бесплатно припарковать машину можно в выходные и праздники.

Ранее сообщалось, что в Казани на месяц продлено ограничение движения по проезду Яраткан.