Новая миссия: челнинский боец Мотор помогает адаптироваться после СВО

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участник специальной военной операции с позывным Мотор из Набережных Челнов решил помогать демобилизованным военнослужащим. Сам он был мобилизован осенью 2022 года и служил на Донецком направлении до получения тяжелого ранения.

В Челнах бойцу вручили медаль «Участника СВО» – долгожданную награду, как называет ее сам ветеран. До этого он уже был отмечен Георгиевским крестом и медалью Суворова за выполнение боевых задач на передовой.

«Повестка пришла прямо на работу. Сходил в военкомат – всё. В сентябре еще мог уйти, но тогда уже набрали, а в октябре меня забрали», – пояснил Мотор.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В 2023 году, после одного из боевых заданий, когда подразделение вернулось на отдых, по месту дислокации военных ударил дрон-камикадзе. Мотор получил тяжелое ранение правой руки, в результате чего ее пришлось ампутировать. За этим последовали длительное лечение и реабилитация.

Вернувшись домой, челнинец решил помочь другим бойцам, оказавшимся в похожей ситуации. Он стал участником республиканской программы «Батырлар. Герои Татарстана», направленной на поддержку и развитие лидерских качеств среди бывших военнослужащих.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Хотелось бы как-то помогать уволенным либо прибывшим сюда участникам – помогать адаптироваться, развиваться, с документами разбираться. Чтобы было так: пришли – и сразу помогли», – подчеркнул Мотор.

На сегодняшний день в программе «Батырлар» зарегистрированы более 1,6 тыс. участников спецоперации. Ее цель – подготовить будущих руководителей для госуправления, муниципалитетов и других сфер. Победители конкурсного отбора станут известны в июне, а уже в июле начнется обучение по специально разработанному курсу.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В начале весны Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики к тому моменту на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он тогда.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой