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Татарстан создал АО «ТатДорТрансИнвест» для завершения строительства дорожных объектов
В Татарстане учредили акционерное общество «ТатДорТрансИнвест» со 100-процентным участием республики в уставном капитале. Соответствующее постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на портале правовой информации РТ.
Организация займется завершением реконструкции Горьковского шоссе в Казани на участке от улицы Музыкальная до трассы М7 и строительством автомобильной дороги от А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск – М7 до границы Казани в Зеленодольском районе РТ.
С предложением о создании акционерного общества выступили Миндортранс и Минземимущество Татарстана.
«Главный распорядитель средств бюджета республики – Министерство земельных и имущественных отношений. Получатель бюджетных инвестиций – АО “ТатДорТрансИнвест”. Цель предоставления бюджетных инвестиций – оплата уставного капитала акционерного общества при создании», – говорится в документе.
Размер бюджетных инвестиций составляет 10 тыс. рублей.
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