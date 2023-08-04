Новая группа участников спецоперации прибыла на побывку в Менделеевск

В отделении ЗАГС Менделеевска состоялась традиционная встреча руководства района с бойцами спецоперации и их родными и близкими. На 11-ю по счету встречу пришли пятеро военных, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Военнослужащие лично познакомились с командой, которая в Менделеевске организовывает помощь ребятам. Ее представила замглавы Лейсан Галеева.

Важной темой встречи стал вопрос наиболее актуальных на сегодня мер поддержки военных и их семей.

Один боец рассказал случай, когда при получении посылок из района, куда входили письма от школьников, ему совершенно случайно попалось письмо от его же родного младшего брата. В свою очередь брат-школьник рассказал, что долго думал, что же написать, и буквально за пять минут до отправки гумпомощи написал послание.

Также бойцы познакомились с представителями фонда «Защитники Отечества» и задали все волнующие вопросы.

Военный комиссар района Сергей Залуженко рассказал о приказе № 111 и восстановлении военных билетов.

В числе прочего, участники мероприятия также затронули тему мошенничества в контексте спецоперации. Прокурор района Ришат Шакиров рассказал о случаях обмана, предложил помощь при возникновении каких-либо проблем.

Завершилась встреча традиционно передачей каждому защитнику пятиточечников.

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