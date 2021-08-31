Новак: Татарстанский нефтегазохимический форум важен для энергетической политики страны

Участники пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума 2021 заслушали обращение вице-премьера России Александра Новака, курирующего энергетический сектор страны.

«Приветствую участников и гостей Татарстанского нефтегазохимического форума 2021. Потенциал нефтегазохимической отрасли как в России, так и во всем мире неизменно увеличивается, и Россия намерена занять существенную долю на этом рынке. Наша страна активно включилась в международные усилия по борьбе с изменениями климата. В этой связи уделяется значительное внимание развитию возобновляемых источников энергии, водородной и атомной энергетике. При этом мы работаем над повышением эффективности и экологичности традиционных энергоресурсов, которые в перспективе ближайших десятилетий продолжат составлять основу мирового энергобаланса», — отмечается в обращении вице-премьера РФ.

Новак также отметил, что в ходе деловой программы участникам Татарстанского нефтегазохимического форума предстоит обсудить самые актуальные вопросы развития нефтегазохимического комплекса и выработать предложения по оптимизации работы отрасли, которые впоследствии будут учитываться при формировании энергетической политики страны.

«Уважаемые коллеги! Желаю вам успешной результативной работы и интересных дискуссий», — пожелал зампредседателя Правительства РФ.

Представители свыше 150 компаний со всего мира обсудят перспективы развития нефтехимической отрасли в условиях новых мировых вызовов на площадке татарстанского Нефтегазохимического форума-2021. Об этом во время торжественного открытия форума рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов, как сообщало ИА «Татар-информ».