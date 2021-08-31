Технологии и развитие: Минниханов в Казани открыл Нефтегазохимический форум-2021

Фото: Владимир Васильев

Представители свыше 150 компаний со всего мира обсудят перспективы развития нефтехимической отрасли в условиях новых мировых вызовов на площадке татарстанского Нефтегазохимческого форума-2021. Об этом во время торжественного открытия форума сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил, что ситуация с пандемией коронавируса показала высокую востребованность проведения офлайн-встреч и форумов, которые дают возможность живого и продуктивного диалога партнеров.

Фото: © Владимир Васильев

«У нас есть огромная необходимость в подобном офлайн-формате встреч. Большое количество наших партнеров находит время, чтобы принять участие в данном событии: в этом году на площадке форума собрались более 150 компаний», — отметил Минниханов.

Он добавил, что в рамках нынешнего форума будет обсуждаться множество интересных отраслевых тем, в том числе и современные вызовы на рынке углеводородов.

«Эти обсуждения и круглые столы будут полезны и интересны всем участникам форума», — резюмировал Президент РТ и пожелал присутствующим успешной работы на площадке татарстанского Нефтегазохимического форума.

Фото: © Владимир Васильев

Рустама Минниханова дополнил почетный гость мероприятия — министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев. Он отметил неизменно высокие экономические показатели, которые Татарстан демонстрирует в последние годы. Это позволяет налаживать еще более тесное сотрудничество татарстанских и казахстанских компаний, а также повышает общую продуктивность экономик России и Казахстана.

«Уверен, что в рамках данного форума мы сможем обсудить как текущие вопросы, так и перспективы развития нефтегазохимической индустрии, важнейшие вопросы сотрудничества», — обратился к присутствующим Нурлан Ногаев.

Еще одним важным гостем форума стал заместитель главы Минпромторга России Михаил Иванов. Он отметил высокую продуктивность татарстанского Нефтегазохимического форума, которая с каждым годом только растет. Иванов подчеркнул, что федеральные власти уделяют пристальное внимание развитию нефтегазохимической отрасли страны.

Фото: © Владимир Васильев

«Топливно-энергетический комплекс является основным заказчиком и потребителем продукции нефтегазового машиностроения, и этому направлению Минпромторг РФ уделяет повышенное внимание. За последние шесть лет государство выделило более 18 млрд рублей на поддержку отрасли, ее получателями стали в том числе машиностроительные предприятия Татарстана», — сказал Михаил Иванов.

В завершение выступления он выразил уверенность, что нынешний татарстанский Нефтегазохимический форум, как и в предыдущие годы, пройдет на самом высоком профессиональном уровне. По окончании официальной церемонии открытия делегация во главе с Президентом РТ направилась на осмотр отраслевой выставки.