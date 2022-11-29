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Экономика
29 ноября 2022  14:04

Новак: Россия и Китай создают систему расчетов без использования SWIFT

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Центробанк России и Банк Китая активно работают над взаимным открытием счетов компаний, чтобы избежать использования системы SWIFT. Кроме того, расчеты двух стран по контрактам на поставки газа уже переходят на национальные валюты, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Россия и Китай также переводят в рубли и юани расчеты по поставкам нефти, нефтепродуктов и угля.

«Такая работа позволяет предотвратить риски и способствовать трансформации рубля и юаня в статус мировых резервных валют», — подчеркнул Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

В октябре на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Москве Президент России Владимир Путин заявил о том, что переход на расчеты в национальных валютах укрепит суверенитет стран содружества.

 

 

#экономика #россия и китай #антироссийские санкции
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