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Новак: Слияние СИБУРа и ТАИФа укрепило позиции отечественной нефтехимии на мировых рынках
Вице-премьер Александр Новак заявил, что слияние крупнейших игроков нефтехимической отрасли — компаний СИБУР и ТАИФ — позволило значительно повысить устойчивость российской нефтехимической индустрии в условиях внешнего давления. Он отметил, что несмотря на санкционные и экономические вызовы, СИБУР продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана.
«СИБУР приступил к запуску новых проектов по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность российской нефтегазохимии на внешних рынках», — подчеркнул Новак в комментарии для «Коммерсанта».
Общая стоимость проектов компании превышает 1,7 трлн рублей, из которых около 600 млрд рублей приходится на проекты в Татарстане. Одним из ключевых является строительство нового научно-технологического центра в Казани, который будет направлен на импортозамещение ключевых позиций в области современных синтетических материалов и укрепление позиций России на мировых рынках.
Таким образом, по словам Новака, слияние СИБУР и ТАИФ стало важным шагом для долгосрочного развития отечественной нефтехимической отрасли, увеличивая её устойчивость и международную конкурентоспособность.
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