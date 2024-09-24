Новак: Слияние СИБУРа и ТАИФа укрепило позиции отечественной нефтехимии на мировых рынках

Вице-премьер Александр Новак заявил, что слияние крупнейших игроков нефтехимической отрасли — компаний СИБУР и ТАИФ — позволило значительно повысить устойчивость российской нефтехимической индустрии в условиях внешнего давления. Он отметил, что несмотря на санкционные и экономические вызовы, СИБУР продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана.

«СИБУР приступил к запуску новых проектов по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность российской нефтегазохимии на внешних рынках», — подчеркнул Новак в комментарии для «Коммерсанта».

Общая стоимость проектов компании превышает 1,7 трлн рублей, из которых около 600 млрд рублей приходится на проекты в Татарстане. Одним из ключевых является строительство нового научно-технологического центра в Казани, который будет направлен на импортозамещение ключевых позиций в области современных синтетических материалов и укрепление позиций России на мировых рынках.

Таким образом, по словам Новака, слияние СИБУР и ТАИФ стало важным шагом для долгосрочного развития отечественной нефтехимической отрасли, увеличивая её устойчивость и международную конкурентоспособность.