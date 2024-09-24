«Сейчас это сделка «win-win». Стоило ли ТАИФу продавать активы СИБУРу?

24 сентября 2021 года СИБУР и ТАИФ заключили соглашение, по условиям которого в состав холдинга перешли «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»

Фото: rais.tatarstan.ru

Что стало поводом для «сделки века»?

Три года назад, 24 сентября 2021 года, произошло историческое событие для татарстанской нефтехимии. СИБУР и ТАИФ заключили соглашение, по условиям которого в состав холдинга переходят крупнейшие активы группы – «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

Слухи о сделке ходили на рынке давно. В 2008 году в интервью газете «Ведомости» Альберт Шигабутдинов, в тот момент генеральный директор ОАО «ТАИФ», рассказывал, что СИБУР предлагал выкупить контрольный пакет КОСа в обмен на поставки дешевого этана. Однако, по словам Шигабутдинова, руководство республики (тогда еще президент Татарстана Минтимер Шаймиев) предложило реализовать эту схему только после следующего этапа стратегического развития «Казаньоргсинтеза».

Альберт Шигабутдинов рассказывал, что СИБУР предлагал выкупить контрольный пакет КОСа в обмен на поставки дешевого этана Фото: rais.tatarstan.ru

Сообщения о том, что компании приступили к сделке, появились в апреле 2021 года. Они сопровождались муссированием в СМИ негативных прогнозов: выручка от продаж имущества ТАИФа вместе с прибылью «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» будет утекать в Москву, налоговые платежи в бюджет просядут, а от социальных выплат холдинг откажется.

24 сентября 2021 года было подписано соглашение, которое предполагало передачу владельцам ТАИФа 15% акций СИБУРа взамен на контрольный пакет акций АО «ТАИФ», в которое входили «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», ТГК-16 и ряд других активов. В октябре холдинг выкупил остатки акций АО в обмен на собственные облигации на $3 млрд, и сделка была закрыта.

Леонид Михельсон на подписании соглашения напомнил, что идея родилась 10 лет назад Фото: rais.tatarstan.ru

Председатель совета директоров СИБУРа Леонид Михельсон на подписании соглашения напомнил, что идея родилась 10 лет назад.

В свою очередь Рустам Минниханов объяснил, что стало поводом для сделки. «У компании “ТАИФ” есть два сдерживающих фактора. Первый — это долговая нагрузка, которую надо очень внимательно смотреть. И поэтому инвестпроекты будут реализованы не за такой короткий период. И второй — это сырьевой. Вот эти два фактора являются самыми главными, когда нужен партнер, крупный игрок, где новые рынки, новые возможности, новые технологии», – сказал тогда руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Для республики очень важно, чтобы нефтехимия развивалась» Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, у республики и холдинга сложилось «полное понимание, и это понимание перешло в юридический документ».

«Для республики очень важно, чтобы нефтехимия развивалась. Когда эту тему обсуждали, я поставил несколько вопросов, на которые мы получили все ответы», – отметил Рустам Минниханов.

Развитие под градом санкций

В спокойное внедрение новых бизнес-процессов на переданных активах вмешались западные санкции, принятые после начала СВО. Российские предприятия оказались отрезаны как от выгодных западных рынков сбыта, так и от их технологий и комплектующих. Цепочки продаж и логистику пришлось перебрасывать на Восток, параллельно выстраивая импортозамещение продуктов, которые раньше покупались как в супермаркете. При этом компания последовательно наращивала долю продаж своей продукции на внутреннем рынке. С 60% в 2022 году этот показатель довели до 74% в 2023 году, а по итогам 2024 года компания планирует достичь 80%.

«Казаньоргсинтез» в первый же год после сделки вышел на рекордный показатель конечной продукции — 1 млн тонн. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ресурсы федеральной компании поддержали оказавшихся в осадном положении НКНХ и КОС. «Казаньоргсинтез» решил постоянную проблему недозагрузки сырьем и в первый же год после сделки вышел на рекордный показатель конечной продукции — 1 млн тонн.

Республиканские предприятия получили доступ к компонентам спецхимии, которые сложно подобрать в одиночку, к единой системе продаж, обслуживания, логистики. При этом, как отметил в интервью корпоративным изданиям предправления и генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов: «предприятия остаются центрами прибыли, но несут меньше расходов, потому что продажи, документооборот и многие другие сервисные функции сегодня централизованы и автоматизированы на базе лучших практик».

Строительство новой логистики и системы продаж поддержали сбыт продукции, но заводам было необходимо развитие. СИБУР объявил о планах вложить 180 млрд рублей в начатые проекты стирольной цепочки НКНХ, несколько десятков миллиардов рублей в строительство производства металлоценового полиэтилена и строительство нового этиленопровода.

Инвестиционный пакет холдинга превысил полтриллиона рублей Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Сейчас территории «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» выглядят как большая стройка. Идет модернизация реактора «B» на «Казаньоргсинтезе» и завершается строительство ПГУ-250. Еще 23 млрд рублей СИБУР потратил на собственный проект — строительство единственного в России производства гексена-1. С учетом затрат на строительство ЭП-600 инвестиционный пакет холдинга превысил полтриллиона рублей.

Кадровые реформы и модернизация

Ожидаемую волну недовольства встретили кадровые решения компании. СИБУР поставил цель концентрироваться только на производстве продукции, и переводил в штат специальных организаций сотрудников сервисных подразделений: транспортный, хозяйственные цеха, комбинаты общественного питания.

За 3,5 года зарплаты химиков в Татарстане увеличились на 86% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместе с этим началась реорганизация структур предприятий для приведения их к логике большой компании. Это в свою очередь подстегнуло процесс увольнений по собственному желанию. Часть сотрудников не хотела мириться с начавшимися изменениями – повышением объема основных работ, хоть и при высвобождении от непрофильных задач. За два года штат КОСа и НКНХ (без учета «дочек») поредел с 23,4 до 15 тыс. человек.

Те, кто остался, не пожалел о своем решении. По данным Росстата, за 3,5 года зарплаты химиков в Татарстане увеличились на 86%, с 68,6 до 127,8 тыс. рублей, опередив по темпам роста давних соперников — нефтепереработчиков (рост с 76,6 до 128,6 тыс. рублей, +68%). Компания, как и обещала, повысила оклады вместе с введением премий за результаты за счет общего повышения эффективности.

Меняется и заводская инфраструктура. Помимо обновленных столовых, которые теперь курирует «Бахэтле», на предприятиях появился новый формат промышленной медицины, современные центры здоровья. Компания приступила к обновлению поликлиники «Нижнекамскнефтехима». Всего на заводскую «социалку» вкупе с ремонтом зданий и территории холдинг направит более 30 млрд рублей.

СИБУР исполняет обязательства спонсора, не вмешиваясь в спортивную жизнь Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Больше всех, кроме сотрудников, переживали за будущее после сделки любители спорта. Их комментарии в социальных сетях были гораздо более заметными. «СИБУР не любит ни хоккей, ни футбол», «Рубину теперь точно конец». Подыграл этим настроениям вылет главного футбольного клуба республики из Премьер-лиги аккурат после сделки. Федералы не обещали ни чемпионств, ни грандиозных трансферов. Предчувствие скорой катастрофы передалось болельщикам «Нефтехимика». Команда хоть и постоянный середнях КХЛ, но одна из главных форм досуга и приложения усилий юных спортсменов.

Холдинг же просто отвел себе роль пусть не денежного мешка, но исправного банкомата, в свойственной себе манере исполняя обязательства спонсора и не вмешиваясь в спортивную жизнь. Сумма вложений в спорт за три года, по данным СИБУРа, превысила 14,6 млрд рублей. «Рубин» сегодня показывает пусть не стабильный, но зрелищный футбол: команда балансирует в середине Лиги с ровным составом футболистов. Хоккейный «Нефтехимик» только что ярко начал сезон, обыграв дома чемпионов и вице-чемпионов страны. «Синтез» в ушедшем сезоне вернул себе статус чемпиона страны. Вдобавок СИБУР проинвестировал почти миллиард рублей в обновление главного спортцентра Нижнекамска, получившего название «СИБУР Арена НК».

СИБУР проинвестировал почти миллиард рублей в обновление главного спортцентра Нижнекамска, получившего название «СИБУР Арена НК» Фото: rais.tatarstan.ru

Чего КОС и НКНХ добились в импортозамещении?

Когда республиканской нефтехимии перекрыли доступ к западным технологиям, оборудованию и катализаторам, импортозамещение стало главным вызовом. Научно-технический центр НКНХ и лаборатория КОСа вернулись к исследованиям, объединив усилия с еще пятью научными центрами СИБУРа, размещенными в городах присутствия компании. С их поддержкой «Казаньоргсинтез» выпустил пять новых марок полиэтилена и три марки поликарбоната, которые используются в автомобилестроении и сельском хозяйстве. «Нижнекамскнефтехим» освоил выпуск пропиленгликоля марки А, а также новые марки бутадиен-стирольного каучука.

Развитие и внедрение новых технологий остается одной из главных задач отечественной нефтехимии. Для ее решения СИБУР решил объединить научные школы, связанные с нефтехимией, в новом НИОКР-центре, который будет построен в 2026 году. Здание появится на территории делового квартала «Казаньоргсинтеза» – это еще один проект, в котором проявили себя новые ценности компании.

Центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа разместился в первом из четырех запланированных зданий делового квартала «Казаньоргсинтеза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первое из четырех запланированных зданий было реконструировано и открыто в марте этого года, в нем разместился Центр экспертной поддержки бизнеса всего СИБУРа. Все объекты делового квартала будут связаны между собой дорожной-транспортной инфраструктурой и общественными пространствами. В квартале появятся скверы, парки и сады, а также воркаут-зона.

«Формируется новая модель промышленной урбанистики, создаются условия для работы специалистов разного профиля. Благодаря проектам СИБУРа в Казани мы получим нефтегазохимический кластер полного цикла: от научных разработок продукции и технологий по запросу клиента до их выпуска на промышленных мощностях “Казаньоргинтеза”», — оценил проект квартала мэр Казани Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «Благодаря проектам СИБУРа в Казани мы получим нефтегазохимический кластер полного цикла» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тем временем, появились первые результаты импортозамещающих усилий. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, химическая промышленность вошла в топ-10 отраслей-лидеров среди обрабатывающих производств по темпам роста импортозамещения. Руководители 38% предприятий отмечают ускорение динамики импортозамещения по итогам 2023 года. При этом 70% опрошенных руководителей назвали НИОКР драйвером развития их производств и отрасли в целом.

Увеличение потенциала отечественной нефтехимии в импортозамещении на фоне сделки ТАИФа и СИБУРа отмечают и в министерстве промышленности и торговли РФ.

«Объединение бизнесов позволило смягчить влияние негативных трендов по отдельным видам продукции, что способствовало устойчивости производств в условиях ограничительных мер», – сообщили газете «Коммерсант» в Минпромторге.

В ведомстве подчеркивают: «за последние три года СИБУР реализовал ряд проектов по импортозамещению, при этом существенная их часть сосредоточена в Татарстане: это проект по производству гексена, выпуску импортозамещающих марок полиэтилена и полипропилена для медицины, упаковки и ЖКХ, поликарбоната для автомобилестроения, а также катализаторов для синтеза полиолефинов».

Михаил Карисалов подчеркнул, что одна из важнейших точек приложения усилий СИБУРа — Волжский химический кластер Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инвестиции в Волжский химический кластер составят 600 миллиардов

Промежуточные итоги третьей годовщины сделки Карисалов подвел в начале сентября 2024 года на полях Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что одна из важнейших точек приложения усилий СИБУРа — Волжский химический кластер. В экономику Татарстана холдинг направит 600 млрд рублей, треть от всей инвестпрограммы компании (2 трлн рублей), которая присутствует в более чем 20 регионах России. В отличие от строящегося Амурского газохимического комплекса, на котором будут производиться химические товары «широкого» потребления в виде полиэтилена и полипропилена, на татарстанских предприятиях развернута более глубокая переработка сырья с прицелом на редкие и уникальные производства. Например, «Казаньоргсинтез» один в России выпускает поликарбонаты и сэвилен, а «Нижнекамскнефтехим» в 2025 году первый в России запустит производство гексена.

Сближению Татарстана и СИБУРа может поспособствовать проект «Теплая страна», который холдинг начинает пилотировать в республике. Эта инициатива компании предполагает применение полимерных материалов в сфере строительства и ЖКХ, например, для утепления домов или замены сетей ЖКХ. «Его смысл в том, чтобы существенно увеличить возможности по теплосбережению при строительстве», – указал Карисалов.

В экономику Татарстана холдинг направит 600 млрд рублей, треть от всей инвестпрограммы компании, которая присутствует в более чем 20 регионах России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На горизонте 25 лет этот проект может дать порядка 500 млрд рублей денежного эффекта при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей — за счет сокращения потребления. Помимо стройки проект эхом отразится на экологии. 28% выбросов CO2 приходятся на обслуживание зданий и ЖКХ. Применение полимерных материалов в модернизации сетей и утеплении домов позволит компенсировать 3,3 млн тонн выбросов в год.

Судить о том, как спустя три года после сделки развиваются отношения между республикой и СИБУРом можно по словам Рустама Минниханова, сказанным во время осмотра нового офиса АО «СИБУР-РТ» на «Казаньоргсинтезе».

«Интересы государства и бизнеса не всегда совпадают, надо их соблюдать. А в данном случае все сложилось удачно. СИБУР создал новые рабочие места, хорошие заработные платы. Самые успешные специалисты переезжают в Казань. Мы очень рады, что такой центр притяжения появился здесь. Жениться удачно не у всех всегда получается, но мы с СИБУРом женились удачно», – заявил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов: «Мы с СИБУРом женились удачно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Свое резюме по сделке на днях озвучил и вице-премьер правительства РФ Александр Новак. «Слияние потенциалов двух ведущих отраслевых игроков – компаний СИБУР и ТАИФ – позволило увеличить устойчивость отечественной нефтехимической индустрии и преодолеть вызовы последнего периода», — заявил он «Коммерсанту».

«Несмотря на внешнее давление, СИБУР продолжил реализацию заявленной инвестиционной программы, в том числе на территории Татарстана. Были начаты новые проекты по выпуску специальной химической продукции и катализаторов, которые должны укрепить конкурентоспособность отечественной нефтегазохимии на внешних рынках», – отметил вице-премьер правительства.

Эксперты уже не видят СИБУР и ТАИФ антагонистами – одна компания продолжает развивать активы другой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«СИБУР помог татарстанской нефтехимии пробить сырьевой потолок»

Вспоминая события трехлетней давности, эксперты уже не видят СИБУР и ТАИФ антагонистами – одна компания продолжает развивать активы другой, применяя свои ресурсы и внедряя лучшие практики.

СИБУР помог татарстанской нефтехимии пробить сырьевой потолок, ограничивающий предприятия в росте выпуска продукции, и создает инфраструктуру для ее переработки, говорит главный редактор Информационно-аналитического центра RUPEC Дмитрий Семягин.

«Компания создала серьезный задел для развития конечной переработки базовых полимеров – 35% продукции, произведенной в Татарстане, перерабатывается в республике, – заметил он. – С точки зрения местной и региональной экономики, создание множества малых производств гораздо выгоднее, чем создание одного крупного производства такой же мощности».

«Все это формирует спрос на высококвалифицированные кадры и дозагружает имеющиеся вузы. А работая в большой структуре из десятков промышленных комплексов по всей стране, профессионалы получают возможность не сидеть по 25 лет на одной должности, ожидая ухода на пенсию старшего коллеги, а строить карьеру гораздо быстрее за счет других проектов компании, – резюмировал эксперт.

35% продукции, произведенной в Татарстане, перерабатывается в республике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Первые действия СИБУРа после сделки с ТАИФом в республике выглядели так, будто перед нами предельно жесткая капиталистическая машина, – вспоминает экономист Альберт Бикбов. – Началась перетряска производственных процессов, на распродажу были выставлены непрофильные активы. Сделка была проведена в разгар бушевавшей пандемии коронавируса, когда мировая экономика впала в ступор, а в России ввели ограничения, и люди сидели дома. Тогда казалось, что трудности, связанные с тем, что рынки нефтехимической продукции были заморожены, СИБУР будет компенсировать за счет регионов и, в частности, Татарстана».

Однако рынки после снятия ковидных ограничений восстановились. СИБУР получил профит, который, вопреки начальным опасениям, не был выведен из Татарстана через механизмы трансфертного ценообразования, рассуждает эксперт. Сейчас, спустя три года, экономист видит эту сделку в парадигме «win-win». По его мнению, ТАИФ вовремя продал активы в Татарстане СИБУРу, тащить дальше возрастающее день ото дня огромное долговое бремя из-за реализации гигантских инвестпроектов группе было бы трудно. Нефтехимия и экономика в плюсе.