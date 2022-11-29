Новак: Санкции Запада в дальнейшем могут коснуться любого биржевого товара

Введение потолка цен на нефть и другие необдуманные действия Запада влекут за собой огромные риски, провоцируют дефицит энергоносителей и инвестиций в отрасли, причем не только в нефтяной. В будущем это может коснуться любого биржевого товара, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает ТАСС.

«Введен запрет на поставки оборудования и технологий, идет вмешательство и навязывание собственных правил в вопросах перевозки энергоресурсов, страхования, денежных расчетов, финансирования», — уточнил политик.

Он отметил, что это неприемлемо, поэтому позиция России по этому вопросу не смягчится: экспорт топлива в страны, установившие потолок цен, будут прекращены, даже если такие поставки будут выгоднее для Москвы.

«Мы будем работать по рынку», — подчеркнул Новак.

Напомним, страны ЕС все еще не могут согласовать полоток цен на нефть из России. Польша и страны Прибалтики считают предлагаемый лимит слишком высоким и настаивают на снижении предельной стоимости российского топлива.