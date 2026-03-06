news_header_top
Политика 6 марта 2026 19:48

Новак: Россия перенаправит часть поставок СПГ из Европы в дружественные страны

Вице-премьер РФ Александр Новак
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российские компании перенаправят часть поставок сжиженного природного газа из стран Европы в дружественные государства, не дожидаясь введения новых ограничений. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания с отраслевыми министерствами и представителями нефтегазовых предприятий, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где с нашей страной выстраиваются конструктивные прагматичные отношения, имеется спрос и возможность заключать долгосрочные контракты», – отметил Новак, уточнив, что возможности изменения направления поставок газа обсуждались во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина.

По оценке заместителя Председателя Правительства, на данный момент мировой нефтегазовый рынок испытывает высокую турбулентность и неопределенность из-за конфликта на Ближнем Востоке. Война США и Израиля с Ираном приводит к росту цен на энергоносители в некоторых регионах мира, а также возникновению новых логистических вызовов для отрасли в целом, пояснил он.

Вице-премьер РФ также заметил, что в список дружественных стран, в которые будут перенаправлены поставки СПГ, войдут в том числе Китай, Индия, Таиланд и Филиппины.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент России пообещал поручить Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС.

