Путин поручит Правительству РФ проработать возможный уход с газового рынка ЕС

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Президент России Владимир Путин поручит Правительству РФ проработать вопрос возможного ухода с европейского газового рынка до введения Европейским Союзом новых санкций в отношении российских углеводородов. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер заметил, что ЕС планирует через месяц (с 25 апреля, речь идет о годовых контрактах – прим. Т-и) ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год, в 2027-м, новые рестрикции, вплоть до полного запрета поставок (СПГ – с 1 января 2027-го, а трубопроводного газа – с 1 сентября 2027-го – прим. Т-и).

«А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?» – задался вопросом Путин.

При этом, по его словам, в таком решении не было бы никакой политической подоплеки. «Если нам все равно через месяц закроют, через два, так не лучше ли самим сейчас прекратить и уйти туда, в те страны, которые являются надежными партнерами? И там закрепляться», – объяснил он свою предложение.

«Но это не решение, это в данном случае, что называется, мысли вслух. Я обязательно поручу Правительству, чтобы оно вместе с нашими компаниями проработало этот вопрос», – заключил глава государства.