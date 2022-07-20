Новак: Россия откажется поставлять нефть за рубеж, если цены станут ниже затрат на добычу
Россия перестанет поставлять нефть на мировые рынки, если возможные ограничения от стран G7 сделают ее цену ниже затрат на добычу. Об этом в эфире Первого канала заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, <...> естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», — отметил заместитель Председателя Правительства.
Ранее страны большой семерки объявили, что попытаются ввести ограничения на стоимость российской нефти, а также обсудить такой вариант с другими государствами.
В ответ на это Президент России Владимир Путин отметил, что при таком сценарии цены на нефть взлетят до небес, что повторит сценарий с газовыми ограничениями.