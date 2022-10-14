Новак: Россия не будет поставлять нефть любым странам, которые введут потолок цен

Россия не будет поставлять нефть странам, которые попытаются ограничить стоимость сырья. На это обратил внимание курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

«Четко было сказано, что мы не будем поставлять нефть в страны, которые будут использовать потолок цен. Это плохой прецедент, который может в любой момент распространяться на других поставщиков, на всю мировую торговлю», — заметил Новак.

Вице-премьер также прокомментировал информацию о возможном введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. «Непонятно, откуда эта цифра взялась, могут все что угодно говорить. Цена должна рыночным способом формироваться <…>», — сказал он.

Ранее, 12 октября, министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что предельная цена на российскую нефть могла бы составлять примерно 60 долларов за баррель. Впрочем, она уточнила, что США продолжают работать с партнерами над определением надлежащего уровня цен.

Ранее Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России, который предусматривает введение потолка цен на нефть, запрет импорта товаров на 7 млрд евро и ряд экспортных ограничений.