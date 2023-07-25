Новак поддержал предложение Минэнерго по ограничению числа экспортеров бензина

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак поддержал инциативу Минэнерго России по ограничению количества экспортеров бензина. Об этом сообщает пресс-служба Правительства страны.

Кроме того, вице-премьер после совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов «поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу с нефтяными компаниями по увеличению объемов продаж моторного топлива <…>, в том числе в рамках биржевых торгов».

Газета «Коммерсантъ» отмечает, что Минэнерго собирается составить список экспортеров нефтепродуктов для пресечения «серого» экспорта, когда вывозятся нефтепродукты, приобретенные на внутреннем рынке и за которые из бюджета уже выплачен топливный демпфер. К 3 августа Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба должны проработать вопрос введения квот и другие меры по недопущению «серого» экспорта нефтепродуктов.

По оценке собеседников издания, в мае — июне этого года объем «серого» экспорта мог составлять как минимум 40–120 тыс. тонн. Причем если указанный объем закупался на бирже, это внесло вклад в разгон цен (ежедневно нефтекомпании продают на бирже примерно 30 тыс. тонн бензинов).

Помимо этого, с сентября российские нефтяные компании обязаны будут нарастить продажи топлива на бирже до 13% от производства бензина и 9,5% дизельного топлива. В ФАС уже подготовили проект соответствующего постановления Правительства.

Все эти меры вызваны повышением стоимости нефтепродуктов внутри страны на фоне роста экспортной альтернативы и малого предложения на рынке. Оптовая цена на бензин марки АИ-92 уже превысила цену обнуления демпфера (24 июля она достигла 64,3 тыс. рублей за тонну).