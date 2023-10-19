Новак: Первая линия «Арктик СПГ 2» будет запущена до конца 2023 года

До конца этого года запустят первую линию «Арктик СПГ 2», отгрузки природного газа начнутся в начале 2024-го. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал во время своего выступления на пятом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

«Подчеркну, что несмотря на внешние вызовы, до конца года будет запущена первая линия. Отгрузки планируется начать в начале следующего года», — приводит слова зампредседателя Правительства РИА Новости.

Новак отметил, что наша страна занимает четвертое место в мире среди экспортеров СПГ, и выразил уверенность в том, что Россия смогла бы стать основным надежным поставщиком газа в Китай.

«Арктик СПГ 2» — проект «НОВАТЭКа», который предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая.

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