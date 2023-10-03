Путин и члены Совбеза обсудили развитие российского Севера

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», — сказал глава государства, открывая встречу.

Первым с докладом выступил министр природных ресурсов Александр Козлов. В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.