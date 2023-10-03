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Путин и члены Совбеза обсудили развитие российского Севера
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы поговорим сегодня о вопросах, связанных с развитием Севера. Это касается и Северного морского пути, континентального шельфа и некоторых других вопросов», — сказал глава государства, открывая встречу.
Первым с докладом выступил министр природных ресурсов Александр Козлов. В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и др.
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