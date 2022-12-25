Новак: Некоторые страны ЕС могут попробовать отказаться от эмбарго на российскую нефть

Ряд стран Евросоюза, возможно, попросят сделать для них исключение в рамках эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Возможно, они будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки, перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год», — рассказал вице-премьер.

По его словам, Москва будет ждать окончательных решений по эмбарго ЕС, посколькуо не понимает, чем европейские страны будут замещать российские нефтепродукты.

«Посмотрим, какие решения они в итоге примут. Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо», — отметил Новак.

Напомним, 5 декабря начали действовать европейское эмбарго на поставки сырой нефти из РФ по морю и потолок цен на нефть российского производства в 60 долларов за баррель, поддержанный странами «Большой семерки», Австралией и государствами ЕС.