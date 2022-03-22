Новак допустил, что цена на нефть вырастет до 300 долларов за баррель

Топливо в мире может подорожать до 300 долларов за баррель, если западные страны откажутся от нефти из России, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цены на нефть будут, условно, 300 долларов, а некоторые говорят, и 500», — заявил он журналистам.

Новак считает, что Москва намерена искать другие рынки для поставок. Он пояснил, что «нефть она все-таки не труба», а в основном это танкеры, которые можно поставить в другие регионы.

По словам вице-премьера, компании уже создают новые логистические схемы и цепочки, а власти просчитывают даже «самые жесткие сценарии».

Новак добавил, если нефть продавать чуть дешевле, «то ее с удовольствием купят». Заработать получится меньше, но нефть пристроить удастся.

Чиновник также отметил, что отказ США и Великобритании от импорта российской нефти на Москву повлияет незначительно, так как в эти страны объемы поставлялись небольшие. И здесь важнее, чтобы в России сохранялся объем добычи нефти и газа, добавил он.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Страны Запада осудили данное решение и начали ужесточать антироссийские санкции. 8 марта Соединенные Штаты ввели запрет на весь импорт российской нефти и газа. Позже Великобритания объявила о том, что в конце 2022 года планирует прекратить ввоз нефти и нефтепродуктов из России.