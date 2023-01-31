Nour News: Иран изменит позицию по конфликту на Украине после заявлений Подоляка об атаке

Если Киев не скорректирует «враждебные высказывания» советника главы офиса Президента Украины Михаила Подоляка о нападении на объект Минобороны исламской республики в Исфахане, то власти Ирана могут изменить политику в отношении конфликта на Украине, заявил иранский чиновник порталу Nour News.

«Хотя в позицию советника президента Украины, намекавшего на то, что Киев причастен к враждебным действиям против Ирана, пока еще очень сложно поверить, но если правительство Украины официально не объявит оправдательный приговор, оно должно быть готово принять последствия этой безответственной позиции», – пишет издание.

Иран уже не раз заявлял о том, что на Украине необходимо прекратить огонь, призывал к переговорам, добавил источник. Он также напомнил, что никто из западных политиков не смог доказать свои заявления о том, что Иран оказывал поддержку России оружием.

Заявления Подоляка иранские власти расценивают как скрытое признание причастности Украины к атаке беспилотников на объект Минобороны Ирана в Исфахане, добавил он. «Акцент Украины на угрозе национальной безопасности Ирана может стать основанием для изучения изменения позиции Ирана относительно конфликта на Украине и принятия нового подхода, соответствующего поведению Киева», – добавил чиновник.

Напомним, в ночь на 30 января Минобороны Ирана заявило, что завод боеприпасов в Исфахане, принадлежащий военному ведомству, атаковали беспилотники. Отмечалось, что «неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения». Комментируя происшествие, Подоляк заявил, что Украина предупредила Иран, который якобы снабжает Россию беспилотниками для проведения военной спецоперации.