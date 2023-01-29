Минобороны Ирана: Завод боеприпасов в Исфахане атаковали беспилотники

В городе Исфахане, расположенном в центральной части Ирана, произошел сильный взрыв на одном из предприятий по производству боеприпасов, принадлежащем Министерству обороны страны. Это произошло из-за атаки неизвестных беспилотников, сообщает агентство IRNA.

«Вечером 28 января 2023 года около 23.30 (22.00 по Москве — прим. Т-и) была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», — цитирует агентство заявление иранского военного ведомства.

Утверждается, что «неудачная атака не привела к человеческим жертвам и нанесла незначительные повреждения». Стоит отметить, что никакой информации о принадлежности этих беспилотных летательных аппаратов и причинах удара не приводится.

Ранее об отсутствии пострадавших в результате инцидента заявил заместитель губернатора остана (провинции) Исфахан. При этом он назвал «страшным» звук раздавшегося в городе взрыва.